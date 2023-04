Arroyo: "El gran objetivo para Bahía es mejorar la infraestructura deportiva"

Nicolás Arroyo, quien está al frente de la subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Bahía Blanca, estuvo en Diario Deportivo, que se emite por La Nueva Play, de lunes a viernes, desde las 13.30.

"Se vienen cumpliendo los objetivos planteados, y como prometimos al comienzo de la gestión, apuntamos a masificar el deporte, que llegue a distintos puntos que no estaba llegando", señaló Arroyo.

Desde el lugar que ocupa, reconoció el incremento en el presupuesto que se destina a la subsecretaría que tiene a cargo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Uno ve el presupuesto que tiene deporte relacionado con otras áreas y dice: 'realmente no es importante'. Por eso dije que era mi responsabilidad demostrar qué tan importante es el deporte y por qué necesitamos invertir fuerte en deporte. Del año pasado, que fue el primero como subsecretario, logramos que amplíen un 25 por ciento en deporte, lo cual es un montón", resaltó.

Arroyo, nativo de Cabildo, recordó su recorrido como futbolista, iniciándose en Pacífico de esa localidad y después generando un fuerte vínculo con Liniers.

"Soy categoría 83 y hoy con Julio (Acosta) comparto oficina. Fue el primero que me habló cuando vine a Liniers", recordó Arroyo, quien también es profesor de educación física.

Con Roberto Depietri fue a Gimnasia y Esgrima La Plata, con quien había compartido trabajo en Olimpo, y lo recordó por su excelente relación y una frase que lo marcó.

"Me mostró algo diferente, marcó el camino, me recomendó, me hizo ver que no todo es tan feo como se ve muchas veces y luchó hasta el último día para que sea diferente. En un momento me dijo que yo tenía más fuerzas que él, a quien no le gustaba mucho el conflicto, porque yo soy más de confrontar. Y recuerdo la frase: 'Las peleas se dan desde adentro' y hoy creo que estoy en política por eso", destacó.

También, entre otros temas, habló del deporte de la ciudad, las necesidades, los objetivos, lo que se puede desarrollar y lo que está en carpeta.

"El gran objetivo para Bahía es mejorar la infraestructura deportiva", aseguró.

Mirá la nota completa: