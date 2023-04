Se completa la fas regular entre las mujeres, con Estrella al frente

Punto final a la fase regular le pondrá esta noche el torneo femenino de básquetbol de primera división.

Desde las 20 se jugará la 18º y última fecha, midiéndose Estrella-Comercial, 9 de Julio-Olimpo, El Nacional-Pacífico y Estudiantes-Sportivo. Libre tendrá Los Andes que, por ende, ya está de vacaciones.

El foco estará puesto en el Luis Álvarez, ya que el auriazul es líder del certamen y depende de sí mismo para quedarse con la primera colocación y como consecuencia, la ventaja de localía en los playoffs. Recibirá a Comercial y dirigirán Mariano Enrique y Juan Agustín Matías.

Hay dos equipos que permanecen con chances de acceder al "1" o, en todo caso, tratarán de adueñarse del "2".

El Nacional es uno de ellos y recibirá a Pacífico, que ya sabe que culminará quinto. Arbitrarán en el Delfo y Pacífico Ciccioli la dupla compuesta por Juan Cruz Schernenco y Leandro Bressan.

El otro es 9 de Julio, que recibirá a Olimpo en el Néstor Damiani siendo jueces Lucas Andrés y Juan Jaramillo.

Por último, Estudiantes, con el cuarto puesto confirmado, será anfitrión de Sportivo Bahiense con el contralor de Ludmila Munz y Francisco Irrazábal.

Posiciones

1) Estrella, 28 puntos (récord 13-2)

2) El Nacional, 27 (12-3)

3) 9 de Julio, 27 (12-3)

4) Estudiantes, 25 (10-5)

5) Pacífico, 23 (8-7)

6) Sportivo, 21 (6-9)

7) Comercial, 20 (5-10)

8) Olimpo, 17 (2-13)

9) Los Andes, 16 (0-16)

Cómo siguen

Los cuartos de final (1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6 y 4 vs. 5), al mejor de tres partidos, comenzarán el venidero miércoles 12, siguiendo los domingos 16 y --de ser necesario-- 23 de abril.

Las semifinales, a cinco juegos, irán el 30 de abril; 7, 14, 21 y 28 de mayo.

Mientras que las finales, también a cinco, se jugarán los días 4, 11, 18, 25 de junio; y 2 de julio.