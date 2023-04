Desde Túnez, un filme premiado para el ciclo Los Amantes del Cine

Esta semana el Círculo De Amantes Del Cine estrenará en el Cine Visual el film del Director tunecino Mehdi Barsaoui. Las proyecciones se darán hoy, a las 19.30 y el martes venidero, a la misma hora, con entradas a precios accesibles.

Barsaoui es un joven Director, nacido en 1984 en Túnez, que ha logrado con esta, su opera prima en largometraje, un sólido drama con elementos de Thriller. Se formó en cine en Bologna (Italia) y previamente rodó cortos como Bobby (2014), We are just fine like this (2016) y Omertà (2018), entre otros.

En su argumento: Túnez, verano de 2011. Las vacaciones en el sur del país terminan en desastre para Fares, Meriem y su hijo Aziz, de 10

años, cuando el pequeño es disparado accidentalmente en una emboscada.

Su lesión cambiará sus vidas: Aziz necesita un trasplante de hígado, lo que lleva al descubrimiento de un secreto enterrado hace mucho tiempo.

La película recibió el Premio Orizzonti del Festival de Venecia 2019, el Premio Lumiere 2021 al Mejor Actor (Sami Bouajila) y Premio al Mejor Actor en los César 2021.

La cartelera del mes se completará con las proyecciones de Avec amour et acharnement (Con amor y ensañamiento), de Claire Denis (Francia), Nunca volverá a nevar (Sniegu juz nigdy nie bedzie), de Michal Englert-Malgorzata Szumowska (Polonia), Aftersun, de Charlotte Wells (Reino Unido) y Adiós Señor Haffmann de Fred Cavayé (Francia).