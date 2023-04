Martínez: "Bella Vista es un grande, por eso la gente copó el estadio"

Se esperaba un apoyo masivo del hincha gallego en la vuelta a su estadio. Desde el 15 de octubre de 2022, cuando se dictaminó la clausura por una agresión a un jugador de Tiro, pasaron cinco meses y medio de pesadumbre y lamentos.

Hubo que purgar una penitencia y para eso se aguardó pacientemente.

"Bella Vista es un grande, por eso la gente copó el estadio. Disfruté mucho, fue una fiesta; a los hinchas le dimos lo que se merecía porque nos alentaron todo el partido", dijo Francisco Martínez, el arquero del conjunto de La Loma, que no sólo venció 3-0 a La Armonía, sino que gustó por el fútbol desplegado y se trepó a la cima del torneo Apertura, lugar que comparte con Liniers.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La intensidad de los primeros 20 minutos impuesta por el dueño de casa resultó abrumadora. Transiciones rápidas del medio hacia arriba, apariciones por sorpresa de volante lanzados al ataque -como Sacomani e Intrevado- y desbordes permanentes de Matías Mayer, quien se torna indetenible cuando pone la quinta marcha.

El dilema de reemplazar al lesionado Gabino Belleggia -tendrá para varios meses de ausencia por una dura lesión en el clásico ante Tiro- se resolvió rápidamente de la mano de Daniel Correa, que todo lo que toca sale bien.

Sacomani se juntó con Lucas Vogel en un doble cinco con intercambio de funciones. Ambos son buenos pasadores y ambos llegan a posiciones ofensivas.

El tempranero gol de "Pachu" Intrevado desarticuló al velezano, que se había plantado para responder de igual a igual. Pase entre líneas de Mayer, error de clálculo en el cierre de uno de los centrales y entrada solitaria del "10" para definir con elegancia (foto) por el costado del "1".

A eso le siguieron momentos demoledores porque Otero buscó otra vez al "ruso" y Sacomani llegó para definir por el segundo palo. La pelota besó el poste izquierdo de Torres.

Y, tras cartón, a los 18, otra pelota en cortada para Mayer, quien adelantó el balón en el área y aguardó el contacto con Marcio Antón, quien no tuvo más remedio que cometerle penal.

El encargado fue "Quique" Gutiérrez, quien se reencontró con su gente -lo aplaudieron a rabiar- y festejó nuevamente tras el doblete en el clásico, esta vez con un toque sutil de zurda al medio del arco.

Claro que la fiesta no fue completa porque una lesión en el isquiotibial -la arrastraba desde la semana pasada- lo obligó a dejar la cancha antes de tiempo.

La Armonía, en tanto, buscó entrar en partido como pudo. Se apoyó en la experiencia de Linares y aprovechó unos momentos de deconcierto en el local, que se agrupó más atrás y perdió algo de sutileza en el manejo.

El velezano llevó el juego al terreno de las pelotas detenidas y los remates de media distancia, tan simple como eso. Eso sí, se topó con un "Trapito" Martínez gigante para sacar dos peltas muy complicadas: un cabezazo de Linares abajo -desvió con la manos al córner- y un bombazo de Franco Cuello -de 35 metros- que pedía ángulo.

"Las dos fueron difíciles, pero la que iba al ángulo era un misil", dijo Martínez, alegando que estaba metido cien por ciento en el partido.

"Nos llegan, siempre nos llegan, pero estoy para responder. Me sentía confiado, firme. Al equipo lo veo de atrás y me emociona. Me encata cómo juega el 'Pitu' (Vogel), es un animal. Hizo una asitencia de gol de crack", resaltó.

En el complemento el velezano optó por jugársela en campo rival. Ya con dos puntas en cancha y con Linares plantado de "9" generó situaciones y merodeó el área rival, pero la faltó precisión y un poco de fortuna.

El dueño de casa también apeló a las variantes: Mazzella entró para reforzar el medio y Lucas Martínez para exponer los mismos argumentos que Mayer.

"Luquitas" pide minutos y los aprovecha. En pocas jugadas, hoy, aportó más que el surense Pane y cuando lo dejaron mano a mano facturó.

Pase a espaldas del "3" del Lucas que todos hablan y definición, con tiempo, ante un golero sin defensas.

Bella Vista se floreó, pudo haber anotado algún gol más, pero terminó contento porque resultó su tarde perfecta: ganó, gustó, festejó el reencuentro con su gente y alcanzó la cima.

El dato

La Armonía nunca pudo vencer a Bella Vista en La Loma. Jugaron diez partidos con 9 trtiunfos del conjunto gallego y un empate.

La síntesis

BELLA VISTA 3 (4-1-3-2)

F. Martínez 8

P. Mungo 6

Walker 6

Esparza 6

J. E. Gutiérrez 7

Lucas Vogel 8

Otero 6

Sacomani (c) 7

Intrevado 6

Mayer 7

Pane 5

DT: D. Correa

LA ARMONÍA 0 (4-3-1-2)

I. Torres 5

R. González 4

Carta 5

J.M. González 4

M. Antón 4

Burgos 5

F. Cuello 5

D. Vega 4

Linares (c) 6

Soto 5

Castiglioni 4

DT: R. Cuello

PT. Goles de Intrevado (BV), a los 9m. y J.E. Gutiérrez (BV), de penal, a los 19m.

ST. Gol de L. Martínez (BV), a los 36m.

Cambios. 32m. Reule (5) por J.E. Gutiérrez, 60m. Mazzella (6) por Otero y L. Martínez (6) por Pane; y 85m. Tomás Díaz por Intrevado y Katz por Mayer, en Bella Vista. 60m. F. Tourn por Burgos, R. Fernández por Soto y L. Ruiz por J.M. González; 68m. Olguín por Carta y Usuldinger por Castiglioni, en La Armonía.

Árbitro: Rubén Molina (6).

Cancha: Bella Vista (buena)