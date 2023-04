Moto GP: Bezzecchi tuvo su primera vez y festejó con la de Messi

El italiano Marco Bezzecchi (Ducati) tuvo su bautismo triunfal en Moto GP, al imponerse este domingo bajo la lluvia en el Gran Premio República de Argentina, disputado en el circuito internacional de Termas de Río Hondo en Santiago del Estero.

La marca italiana monopolizó el podio con el francés Johan Zarco y el español Alex Márquez en el segundo y tercer lugar, respectivamente, al cabo de las 25 vuelta de la prueba.

Bezzecchi, 24 años, se transformó en el segundo italiano ganador en Termas después del legendario Valentino Rossi, campeón 2015 y titular de la escudería Mooney VR46 Racing a la que pertenece el flamante laureado.

Su primera victoria en la división mayor del motociclismo llegó en el mismo trazado donde obtuvo su primer triunfo en Moto 3 en la temporada 2018.

Tras escuchar el himno de su país en la ceremonia de premiación, Bezzecchi recibió de regalo una camiseta argentina autografiada por Lionel Messi, quien la última semana visitó Santiago del Estero para jugar un amistoso con la Selección.

"Está firmada", se sorprendió el italiano en la celebración con su equipo antes de calzarse la "albiceleste" con entusiasmo.

El piloto de Rimimi se hizo de la primera colocación en la salida de la carrera al acomodarse por delante de Márquez, dueño de la Pole el sábado. Con una moto afinada y una buena estrategia sobre la pista mojada, marcó un ritmo imposible para el resto de los competidores y clavó el reloj en 44'28.5180.

"No sé qué decir, estoy realmente muy feliz. Hoy me levanté con una sensación muy extraña, todo fue muy rápido, no sabía que podía tener este rendimiento en estas condiciones. No soy muy bueno en la lluvia, pero realmente hoy pude disfrutar de la moto", contó el ganador a la transmisión oficial de la competencia.

Bezzecchi se llevó como premio añadido la punta del Mundial de Pilotos con 50 puntos en desmedro del vigente campeón y ganador de la primera fecha, el italiano Francesco Bagnaia (41), quien no sumó puntos por un accidente en la vuelta 18.

"Pecco" se posicionaba como escolta de Bezzecchi cuando cayó de su Ducati en la curva 13. Volvió a la pista pero finalizó en el puesto 16, sólo por encima del sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM), el vencedor de la Sprint Race del sábado.

El francés Zarco protagonizó un cierre brillante al escalar del cuarto al segundo puesto. En el giro 23 ingresó al podio tras superar al italiano Franco Morbidelli (Yamaha) y en el último de la tarde dio cuenta de Márquez, que finalmente se conformó con el tercer lugar.

Morbidelli finalizó cuarto con ventaja sobre el español Jorge Martin (Ducati), el australiano Jack Miller (KTM), el francés Fabio Quartararo (Yamaha), el italiano Luca Marini (Ducati), el español Alex Rins (Honda) y el italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati), quienes cerraron el top ten de la carrera.

La tercera fecha de la temporada será el Gran Premio de las Américas entre el 15 y 16 de abril en el circuito de Austin, Texas, Estados Unidos.