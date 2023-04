Juicio por el femicidio de Anahí Benítez: comienzan los alegatos

A poco más de un mes de iniciado el segundo juicio oral, hoy comenzarán los alegatos contra los dos acusados –Marcos Bazán (39) y Marcelo Villalba (46)– del femicidio de Anahí Benítez, la adolescente de 16 años que fue retenida, drogada, violada y estrangulada en 2017, en la reserva Santa Catalina de Lomas de Zamora.

La audiencia arrancará a las 10 en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº7, integrado por los jueces Daniel Mazzini, Santiago Márquez y Gustavo Ramilo, y podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Primero alegará la fiscal Marisa Monti y luego el abogado Guillermo Bernard Krizan, representante de Silvia Pérez Vilor, madre de la víctima, junto a su colega Fernando Herrera. El 25 de abril, en tanto, será el turno de los defensores.

En los pasillos de los tribunales existe cierto revuelo por lo que pueda llegar a suceder. Es que, desde mediados del debate, sobrevuela el rumor de que la fiscal Monti desistiría de la acusación sobre Marcos Bazán. A eso, en las últimas semanas, se sumó la viralización de una captura de pantalla del año 2020 con un curioso “Me gusta” de la funcionaria judicial a una publicación donde se resaltaba la inocencia de ese imputado.

Durante la última audiencia, el 29 de marzo pasado, Bazán declaró y dijo que era "inocente". Además, sostuvo que le "armaron" una causa que le arruinó la vida, debido a que estuvo cinco años preso luego de ser condenado a perpetua en 2020, fallo que fue anulado al año siguiente. Su excarcelación, en octubre de 2022, contó con el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Marcelo Villalba y Marcos Bazán llegaron a este segundo debate acusados como coautores del femicidio.

Bazán, que está representado por el abogado Manuel Garrido, director de la ONG de Innocence Project Argentina, declaró durante dos horas y negó su participación en el asesinato de Anahí. “Dijo que al momento de la desaparición él estaba trabajando y que la Policía lo apretó para que incriminara a sus amigos, que nada tenían que ver, a cambio de ser liberado”, afirmó su defensor en diálogo con la agencia de noticias Télam.

En su declaración frente al TOC Nº7, el imputado contó que en la cárcel mantuvo un cruce con Villalba, a quien le exigió que contara la verdad porque él no tenía nada que ver con el crimen y hasta llegó a golpearlo por “impotencia”. “Siempre fui con la verdad porque pensé que de esa manera me iban a largar en 15 minutos”, dijo el imputado.

“Me llama la atención que Bazán haya tenido el dinero para pagarle a cinco abogados y yo no tengo para pagarle a ninguno, que tenga el apoyo de organizaciones de derechos humanos y a mí no me apoya nadie. Es un acusado de femicidio y fue condenado: no es que no hay pruebas”, dijo la madre de la víctima, días antes del que comenzara el debate oral.

Desde el CELS se mostraron a favor del fallo de Casación que dejó en libertad a Bazán en octubre de 2022.

El caso

Anahí, de 16 años, fue vista por última vez el 29 de julio de 2017 cuando salió de su casa de Parque Barón, en Lomas de Zamora, para dar un paseo. Seis días después su cadáver fue encontrado desnudo, con lesiones cortantes y golpes en la cabeza, enterrado en la Reserva Natural Santa Catalina.

La autopsia determinó que fue estrangulada, que le habían suministrado drogas y que, en esas condiciones, había sido abusada.

Por el femicidio, Bazán fue condenado a la pena máxima en junio de 2020, pero en diciembre de 2021 la misma Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló ese fallo y ordenó que se realizara un nuevo juicio oral en el que, además, debía ser juzgado Villalba, cuyo perfil genético fue hallado en el cuerpo de la víctima y, además, tenía el celular de la adolescente. (Infobae)