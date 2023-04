Foro Llao Llao: Larreta y Vidal contaron sus propuestas

El jefe de Gobierno porteño, Horario Rodríguez Larreta, y la diputada nacional de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, participaron ayer del Foro Llao Llao, en la ciudad de Bariloche, donde ambos presentaron ante los empresarios más relevantes del país sus propuestas de gobierno.

Fuentes partidarias indicaron que Vidal y Larreta "no coincidieron" en la actividad que se realizó en el emblemático hotel de la ciudad de San Carlos de Bariloche, a pesar de que las expectativas eran altas.

El encuentro era sumamente esperado en medio de la encendida interna que atraviesa el Pro en torno al armado electoral, que escaló un nuevo nivel luego de que la diputada nacional propuso bajar todas las candidaturas para "encontrar un orden" dentro del partido, algo que fue rechazado por los precandidatos presidenciales del espacio.

Al exponer frente a los empresarios, Vidal ratificó su propuesta: "Argentina necesita un equipo de gente, más allá de a quién le toque liderar. Propuse esto porque sentía que Juntos por el Cambio tenía que encontrar un orden, un trabajo de equipo, y que ese era un camino posible".

"No podemos ser parte de la política que está lejos de la gente. Los argentinos necesitan que los representemos y discutiendo candidaturas entre nosotros no creo que sea la mejor forma de representación", enfatizó Vidal en declaraciones televisivas.

Durante su exposición en el Foro, Vidal destacó: "No podemos pedirle un esfuerzo más a los argentinos si los sindicalistas y políticos tienen reelección indefinida o una parte de los empresarios le siguen pidiendo prebendas al Estado".

"No hay cambio sin ejemplaridad", marcó la exgobernadora bonaerense. Hay un falso dilema entre diálogo y coraje, solo se aprende como usar cada uno gobernando. Haber gobernado a más de 17 millones de argentinos, siendo mujer, no peronista, en el lugar más difícil del país me dio ese aprendizaje", precisó.

Por su parte, Larreta expuso su plan económico para poner en marcha a partir del próximo 10 de diciembre en caso de que resulte electo como presidente, cuyo diseño consiste en lograr un ajuste fiscal y llevar adelante una apertura económica.

Previo a su participación en el Foro, el jefe de Gobierno porteño se mostró en el centro de Bariloche junto a legisladores provinciales del Pro.

"En Río Negro ya empezó el cambio. Sumamos legisladores provinciales y nuevos concejales que van a seguir escuchando y defendiendo a todos los que quieren vivir en una provincia mejor", publicó Larreta en su cuenta de Twitter.

Después de las exposiciones de los referentes del Pro, el Foro Llao Llao contará con la participación del precandidato a presidente del radicalismo Gerardo Morales este miércoles por la mañana. Si bien se esperaba que diera un discurso el martes, finalmente la organización lo postergó un día. (NA)