Le dieron libertad condicional a Susana Freydoz, condenada por asesinar al gobernador Soria

La Justicia rionegrina le otorgó este miércoles la libertad condicional a Susana Freydoz, quien en enero de 2012 había asesinado a su esposo, Carlos Soria, por entonces gobernador de la provincia.

Por este episodio, la mujer había sido sentenciada a 18 años de prisión, pero su defensa solicitó la libertad tras haber cumplido casi doce años, y el pedido fue aceptado.

La decisión fue adoptada por el juez de Ejecución Penal de General Roca, Fernando Romera, quien de todas maneras dispuso que Freydoz utilice un dispositivo de monitoreo electrónico.

Freydoz, quien actualmente tiene 72 años, mató a Soria de un disparo en el rostro luego de una discusión que tuvieron en una chacra ubicada en las afueras de General Roca, el 1 de enero de 2012.

Si bien fue condenada por el delito de "homicidio calificado por el vínculo", no recibió la pena de prisión perpetua -prevista para ese tipo de hechos- porque la Cámara del Crimen de General Roca consideró que existieron "circunstancias extraordinarias de atenuación".

En noviembre de 2022 la mujer fue autorizada a tener salidas transitorias, hasta que hoy la Justicia le otorgó la condicional, aunque debe cumplir con una serie de requisitos, vinculadas a su conducta fuera del penal y también a la continuidad de un tratamiento psicológico.

En su resolución, el juez Romera advirtió que la mujer no podrá ausentarse del domicilio que fijó en la ciudad de Neuquén, "sin previa autorización del Juzgado de Ejecución, bajo apercibimiento de revocársele el beneficio concedido". Además, deberá "abstenerse de consumir estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas, no concurrir a lugares de expendio de bebidas alcohólicas, no concurrir a lugares o frecuentar personas que puedan entorpecer su debida reinserción social, no cometer delitos, no tener ni portar armas y no conducir vehículos motorizados".

Asimismo, el juez remarcó que Freydoz "deberá mantener el dispositivo de monitoreo electrónico GPS encendido y con batería permanente. Todo ello bajo apercibimiento de revocársele el beneficio concedido".

Freydoz es madre del actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, y de la intendente de General Roca, María Emilia Soria. (NA)