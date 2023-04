Manganaro: "Estoy preparado para este desafío de dirigir Primera"

Juan Pablo Manganaro pasó por La Nueva Play para contar detalles de cómo piensa afrontar el desafío de dirigir a un equipo de mayores, en este caso a Tiro Federal.

Durante tres años fue DT de las divisiones cuarta, quinta y sexta del aurivioleta -también lo hizo en el Sub 15 de Bahía Blanca en 2018-, donde fue adquiriendo experiencia. La reciente renuncia de Hernán Rosell le abrió las puertas a pedido de la dirigencia.

"No pude decir que no porque se trata de un respaldo a la gente del fútbol formativo, quienes han sostenido un proyecto que se encaminó superando adversidades. En ese período nos han brindado su apoyo; el año pasado me quise ir y no me dejaron, es algo que valoro mucho. También el hecho de conocer al plantel nos ayuda mucho", señaló Manganaro en Diario Deportivo.

"Voy a estar bien acompañado para revertir este momento. Si ganás dos o tres partidos el semblante es otro, tampoco estamos muy lejos, son sólo 9 puntos de los punteros. Eso pasa en todos los ámbitos, hasta en los equipos grandes", reveló.

Manganaro también repasó su trayectoria como arquero y contó jugosas anécdotas del año 2004, cuando integró el plantel de Rosario que ascendió al torneo Argentino A.

Mirá el programa completo: