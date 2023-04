Maximiliano Núñez Fariña, titular de Región Sanitaria 1, dijo este mediodía que "es una alegría" que haya avanzado la causa de atentados políticos y que se haya confirmado el procesamiento de Analía Cónsoli por formar parte de una asociación destinada a combatir ideologías y organizar al menos tres atentados en nuestra ciudad, entre fines de 2021 y principios de 2022.

"Uno ve que hay movimiento, que la causa y la Justicia se van moviendo. En su momento se habló de que no quede impune este caso, que se llegue por lo menos a este paso. Da tranquilidad saber que se están moviendo", amplió.

En la madrugada del sábado 8 de enero de 2022 desconocidos atentaron contra su vivienda, donde colocaron un artefacto explosivo de fabricación casera que provocó daños en el frente de la propiedad. Fuentes oficiales indicaron que habrían utilizado una especie de bomba molotov lanzada contra el paredón ubicado junto al portón de acceso al inmueble, donde provocó un foco ígneo que fue rápidamente sofocado.

"La causa no la sigo de cerca; es más, me enteré de esto por los medios. No tuve tiempo de pedir una audiencia para que me pongan en autos de la situación; lo voy a hacer mañana o pasado", admitió Núñez Fariña en el programa Allica y Prieta a las 12, que se emite de lunes a viernes a las 12 por La Nueva Play.

Además de procesar a Cónsoli, los camaristas Silvia Mónica Fariña y Pablo Candisano Mera revocaron el procesaimiento que en el mismo sentido le había dictado la jueza Gabriela Marrón a Cristian César Ondícola y Cristian Brian Coronel, quienes sí fueron vinculados a delitos de menor rango.

"Los antivacunas han ido a Región, los he recibido. Hemos hablado, hemos cruzado charlas, pero de ahí a que pase lo que pasó... no tiene sentido, no hay criterio. Más en una casa privada. Yo entiendo que no es para Maxi Núñez, fue para el Ministerio, y que yo era la cara visible en los últimos años por esta problemática", analizó.

El dirigente señaló que vive en el mismo lugar desde hace más de 20 años, aunque debió modificar algunas conductas después del hecho por consejo de especialistas en seguridad.

"Tuve que cambiar la dinámica de mi casa. Yo tenía un sistema de cámaras que apuntaba del portón para adentro, no del portón para afuera; ahora se cambió eso. Los primeros meses, cada vez que uno entraba o salía había policías cerca; hoy sigue habiendo un control. Empecé a tener un protocolo para ir a mi casa; lo sigo haciendo. No me queda otra para proteger a mi familia, que además no tienen nada que ver con mi profesión", relató.

Por último, sostuvo que "después de lo que pasó empecé a atar cabos de cosas que pasaron antes, había gente que te prepoteaba o te apuraba y uno trataba de calmar".

"Cuando me dijeron que no era algo casual levanté el teléfono y me comuniqué con Marcelo Feliú, que es mi jefe político. Ahí nos dimos cuenta de la gravedad y uno se preocupa", completó.