A poco más de un año de la inesperada muerte de su baterista Taylor Hawkins en plena gira, Foo Fighters está de vuelta con un nuevo single y el anuncio de su próximo album.

Este miércoles, tras algunos anticipos compartidos en sus redes sociales, finalmente lazaron "Rescued", una nueva canción que será parte del album "But Here We Are" (Pero aquí estamos), título que hace referencia a la tragedia que atravesaron en el último tiempo y a su voluntad de seguir adelante.

Será el primer álbum sin la presencia de Hawkins y aún no fue revelado oficialmente quién toca la batería en la nueva canción. Los fanáticos suponen que lo más probable es que, al menos en el estudio, el encargado fue el propio vocalista, David Grohl.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Este año la banda también retomará sus presentaciones en vivo a partir del 26 de mayo. La gran incógnita es quién será el elegido para ocupar el puesto de baterista.

“Producido por Greg Kurstin y Foo Fighters, 'But Here We Are' es casi en igual medida el undécimo álbum de Foo Fighters y el primer capítulo de la nueva vida de la banda. Canalizando sónicamente la ingenuidad del debut de Foo Fighters en 1995, formado por décadas de madurez y profundidad, 'But Here We Are' es el sonido de hermanos que encuentran refugio en la música que los unió en primer lugar hace 28 años, un proceso que fue tan terapéutico ya que se trataba de una continuación de la vida”, anunció la banda en un comunicado subido a su sitio oficial.

El nuevo álbum tendrá 10 canciones y está anunciado para el próximo 2 de junio:

01. Rescued

02. Under You

03. Hearing Voices

04. But Here We Are

05. The Glass

06. Nothing At All

07. Show Me How

08. Beyond Me

09. The Teacher

10. Rest

(Con información de La Voz)