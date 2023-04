El comandante mayor Eduardo Daniel Palomo, jefe del departamento de Coordinación de Gendarmería Nacional en esta ciudad, relató cómo fue amenazado con un arma de fuego por un vecino que había ocupado su cochera en el edificio donde ambos residen.

Según contó la víctima, un auto estaba estacionado en su cochera desde hacía "varios días" y desconocía quién es su propietario.

El agente de seguridad alquila un inmueble con cochera en un complejo edilicio ubicado en 11 de Abril 187.

"A veces vecinos me la piden y la ocupan porque tengo una moto y queda lugar para que la puedan utilizar, entonces la cedo. Pero cuando anoche volví de trabajar necesitaba el lugar; unas horas antes había conseguido el número de teléfono del supuesto dueño del coche", dijo Palomo.

"Lo llamé y respetuosamente le pregunté si el vehículo era de él. Fue levantando la voz, pese a que yo le hablaba bien, con tranquilidad, como corresponde", agregó.

Luego el agresor comenzó a insultar al gendarme.

"Durante casi 2 años nunca nos vimos porque él vive en una torre y yo en otra. Como no se dirigía a mí de manera civilizada, le pedí que en 10 minutos retirara su auto de mi cochera; si no, lo iba a esperar abajo para sacar el rodado", indicó el damnificado.

Por el hecho la Policía aprehendió a Julio Millán, de 69 años.

"Él bajó ya vociferando, pero no lo conocía. Me llamó la atención porque una de las principales características de los bahienses es que son muy educados y siempre me hicieron sentir bien", continuó.

"En ese interín me chocó para pasar por el pasillo que conduce al garaje y le dije que no iba a entrar en discusión con él. Simplemente le pedía que desalojara el lugar y, sin mediar palabra, se dio vuelta y sacó un revólver calibre 22".

"Yo también soy hombre de armas, pero procedí a dejarlo hablar. Empezó a blandir el arma y la gravedad de todo esto es que tenía el dedo en el gatillo. De golpe, como una estocada, me apuntó al rostro y me di cuenta de que había municiones en la recámara del revólver", agregó.

"Cuando empezó a dirigirse hacia atrás para sacar su auto, siguió vociferando y guardó el arma", completó Palomo.

Grave amenaza

El servidor público le informó a su vecino que integra dicha fuerza federal, pero Millán le respondió 'a los polis y a los gendarmes me los cargo por igual'.

"Eso me pareció raro y me di cuenta de que este hombre evidentemente está muy acostumbrado a amenazar, sobre todo con un arma en la mano", expresó el damnificado.

A raíz de las amenazas con el arma, Palomo decidió adoptar una actitud pacífica para no agravar la situación.

"Me podría haber disparado; tenía el dedo en el gatillo y esas armas se pueden disparar. Mientras seguía caminando, le dije 'soy el comandante mayor Eduardo Daniel Palomo, de Gendarmería Nacional', y me contestó 'ahora parece que le tenés miedo a las pistolitas de juguete'".

Lo redujo con un "colaborador"

Mientras Millán "forcejeaba" con la puerta de acceso al garaje del edificio, Palomo le ordenó con voz "tajante" que no bajara los brazos para poder verlos.

Cuando el acusado intentó darse vuelta, Palomo lo redujo y lo arrastró aproximadamente 10 metros hasta el hall de ingreso a la propiedad horizontal.

El funcionario público había dejado la puerta de la cochera entreabierta al colocar un bidón de agua de "algún otro vecino".

"En ese momento vi que entraban 2 chicas; les pedí que no entraran porque el hombre estaba armado y podía ser peligroso", precisó la fuente consultada.

"Gracias a Dios ellas corrieron a la esquina de Mitre y 11 de Abril, donde encontraron una pareja y el hombre acudió inmediatamente al edificio para colaborar en retener al agresor hasta la llegada de los policías.

"Salí, cerré las puertas del garaje y llamé a la Policía. Si bien no tenía el armamento de dotación individual, no podía permitir que este hombre circulara armado", finalizó Palomo, quien destacó el "profesionalismo" de los efectivos de la comisaría Segunda intervinientes.