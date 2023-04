Valentino Alaux disfruta el presente y sueña con seguir los pasos de papá

Un puñado de actuaciones ya demostraron que lleva el apellido en la sangre y que sus cualidades conductivas, a pesar de su juventud, son indiscutibles.

Lo hecho por Valentino el pasado fin de semana en Pigüé tuvo un sabor por demás especial para la familia Alaux. Justamente "en el patio de casa", el pibe se dio el gusto de arrasar en pista con todo lo que hubo en juego en la segunda fecha del Sport Prototipos.

El joven piloto de 17 años, hijo de Sergio, actual piloto de Turismo Carretera, pasó por "Diario Deportivo", programa emitido por La Nueva Play, y contó sus sensaciones del gran presente deportivo en el automovilismo zonal.

"Haber logrado todo en Pigüé fue algo muy especial tratándose de un lugar que genera tantas sensaciones especiales para la familia. Si bien soy de Trenque Lauquen, también me siento pigüense, y por eso fue muy lindo llevarme todo en un auto de carreras", contó el piloto de 17 años.

"El automovilismo es algo que lo tengo incorporado desde muy chico, aunque también jugué al fútbol y otros deportes. Tuve que dejar por un tema de tiempos, porque no me daba para correr y hacer algo más los fines de semana. Es lindo poder seguir la tradición de esta manera, estoy muy contento de la familia que me tocó y creo que pude sacar un poquito de cada integrante para ser yo mismo", remarcó.

Foto: Bahía Motor. Alaux, rumbo al triunfo en la segunda final del Sport el pasado domingo en Pigüé.

Proveniente del karting de asalfato, Alaux desembarcó en el Sport el año pasado, sobre el final de la temporada, y ya en la última fecha ya se dio el gusto de subir al podio, demostrando sus aptitudes.

Los grandes resultados conseguidos en tan poco tiempo le permiten soñar e ilusionarse con un salto de categoría en el corto plazo, preferentemente al primer eslabón de la escalera hacia el Turismo Carretera, el TC Pista Mouras.

"Hice karting 7 años, más otros tres que probé pero era muy chico para correr. Corrí en tierra, que era lo más cercano que teníamos, salí campeón y estuve un año parado. Después empecé en la escuelita de Pigüé y luego di el salto al Sport", detalló sobre sus principios.

"Pienso a futuro y sí, me gustaría dar ingresar en la escala del TC. No sé si el año que viene, pero ojalá pueda darse pronto. Ahora en el Sport venimos bien, la idea es pelear por el campeonato. Al haber arrancado tan bien, el tema del playoff por ahí me irá a perjudicar un poco por la diferencia que tengo a favor. Pero que pase lo que tenga que pasar", cerró.

