Alexis Bulgarelli: "Tenemos un grupo con una mentalidad de aprendizaje muy buena"

"Uno siempre quiere sumar de a tres. Ahora, por el desarrollo del partido el otro día, ante Olimpo, merecíamos más que un punto. Igual rescato la actitud de Liniers".

Alexis Bulgarelli analizó en frío el partido con Olimpo del último sábado y resaltó que Liniers mostró que está para seguir mejorando como equipo.

"Por ahí todos dicen que rápidamente nos quedamos con un jugador más y eso nos benefició, pero si hablamos de Olimpo, con los jugadores de calidad que tiene, tampoco estar con un jugador más te asegura un triunfo. Fuimos a buscar el partido, aprovechamos bien ese hombre de más, tuvimos paciencia, hicimos cricular el balón y llegamos con profundidad. No pudimos resolverlo, aunque si te puedo asegurar que Liniers es un equipo con mucho carácter y personalidad", señaló el nacido en Pergamino.

--Pagaron muy caro un error en un saque lateral y, luego, en una pelota parada.

--No debería pasarnos, pero el fútbol es impredecible. Un pequeño detalle, en este nivel, te genera un dolor de cabeza. Un mal lateral, un deborde, centro y chau, a cobrar. En el segundo fue mucho mérito del ejecutante y en cómo se movieron en el área para desmarcarse.

--Para pelear arriba esos detalles se deben corregir.

--Ni hablar. Pero este grupo tiene una mentalidad a aprendizaje muy buena. Lo vamos a hablar entre todos con el cuerpo técnico para poder encarar de otra manera esos momentos que son subsanables. Si ajustamos esos detalles nos vamos a transformar en un equipo muy fuerte.

--¿Cuántas veces ensayaron el movimiento de pelota parada en el primer gol de ustedes?

--Uff... (risas). Después de dos o tres pelotas paradas nos dimos cuenta que Olimpo dejaba sólo un jugador en el rebote y que se metían mucho contra su propio arco. Matías (Sarrautte) sabía que íabmos a arrastrar marcas al primer palo y por eso tiró el centro abierto y pasado. Depués, con el arquero tapado, se facilitó.

--Pero dale mérito a la volea que fue tremenda.

--Tenía que darle de lleno. Cuando la pelota viene de aire si no le pegás bien la mandás a cualquier lado. Veía que me caía de golpe, estiré bien la pierna y la conecté hacia abajo. Salió con fuerza y dirección, eso es lo más importante.

--El penal errado por Olimpo pudo haber definido el partido para el lado de ustedes.

--Fue una lástima. Era una situación para ponernos 2 a 1 y, encima, un rato después de ese momento que te quedás con bronca llegó el gol de Olimpo, mediante pelota parada. Rescato la actitud de salir con todo a buscar el empate en el segundo tiempo.

--Y hubo revancha para Lautaro (Cerato) después de malogar el penal.

--Lautaro es un pibe increíble, muy profesional. Habla muy bien de él porque es un chico que siempre va por más, la pide no se esconde. Lo penales los erran quiénes los patean y Lautaro tiene personalidad para hacerlo.

--La caricia con la parte externa del botín derecho en el pase tuyo previo al segundo gol fue una delicia.

--Jajaja. No me quedaba otra. Tenía más confianza con el pie derecho porque el "6" me se venía encima para impedir el centro. Alcancé a "pinchar" el balón, que tuvo la fuerza suficiente para llegar hata Cerato, quien definió de primera arriba.

--Ahora son tres punteros, en medio de una tabla de mucha paridad.

--Estar ahí es importante, pero nuestro objetivo es sumar puntos independientemente del lugar que ocupemos en la tabla. Estamos creciendo, buscamos ser más sólidos y tener una idea de juego que nos ayude a resolver distintas problemáticas.