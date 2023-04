El comunicado de Canapino tras las amenazas a su compañero de equipo

Sumándose a Ricardo Juncos y a la propia directiva de la IndyCar Series, el argentino Agustín Canapino emitió un comunicado en redes sociales repudiando las amenazas que sufrió su compañero de equipo Callum Ilott, luego de la competencia disputada en Long Beach.

El británico Ilott fue víctima de amenazas de muerte en su cuenta personal de redes sociales, luego de perjudicar involuntariamente al arrecifeño en la carrera del domingo, en la tercera fecha de la temporada de la categoría.

Canapino expresó: “Quiero sumarme al comunicado de la IndyCar y tomar la oportunidad para enviar un claro mensaje de algo que, lamentablemente, no es nuevo y cada vez más frecuente en redes sociales. Más allá de las pasiones, los enojos, rivalidades, etc., nada puede llevarnos a transmitir odio y faltarle respeto a otra persona. No solamente durante una competencia, sino también en la vida en general. Es la única y mejor manera de ser mejores como sociedad, estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos. Disfrutemos lo que nos gusta con pasión, pero aceptando que a veces se gana y otras se pierde, acertamos y nos equivocamos, pero siempre, y lo más importante, con respeto”.

El propio Ricardo Juncos aclaró una vez terminada la prueba lo ocurrido, pero la cuestión trascendió la esfera deportiva y llegó a transformarse en personal respecto al piloto inglés, quien también se expidió en redes, aunque con un tono humorístico.

"Genuinamente impresionado con la cantidad de amenazas de muerte y todo el abuso que he recibido. Definitivamente un nuevo récord por lejos. Aprecio el esfuerzo por ayudarme a conocer todas esas nuevas palabras en castellano. Me voy a la playa ahora, hasta luego", desdramatizó el británico.