Ellos no se dieron por enterados. Pero, durante los cinco meses que convivieron en la casa de "Gran Hermano", los fanáticos del reality de Telefe soñaron con verlos juntos. Y especularon con cada una de las miradas, palabras o roces que los tuvieron como protagonistas. Sin embargo, el programa llegó a su fin y Marcos Ginocchio y Julieta Poggio no dieron ningún indicio de romance.

Cabe recordar que, desde el primer momento, la actriz dejó en claro que estaba de novia con Lucca Bardelli, con quien se reencontró apenas abandonó la casa más famosa del país y se mostró a los besos. E hizo oídos sordos a todas las versiones que aseguraban que el joven le había sido infiel durante su estadía en el certamen. “Eso fue lo que más me dolió, porque yo decidí exponerme en toda esta locura pero él no y siento que pagó las peores consecuencias y eso me hace sentir muy mal”, dijo Poggio días después en "LAM".

Por su parte, el campeón del reality había ingresado al certamen asegurando que estaba soltero. Pero, al momento de apagar las luces de la casa, se encontró con que en el estudio lo estaba esperando Julieta Illescas, su exnovia, a quien confesó haber extrañado mucho y con quien dijo que se debía una charla para ver si había forma de recomponer la relación. Aunque, de momento, esto no sucedió.

Así las cosas, este sábado Marcos y Poggio coincidieron en la Bresh, dónde bailaron al ritmo de la música de Lali Espósito, Karina "La Princesita" y Emilia Mernes, entre otros. Y, al verlos juntos, los fanáticos empezaron a soñar con la posibilidad de que se concrete ese amor que ellos creyeron ver dentro de la casa y que ambos habían negado.

Desde las redes sociales, una vez más los internautas comenzaron a hablar de las miradas y la conexión entre el salteño y la actriz. El shippeo “Marculi” volvió a ser tendencia. Y hasta creyeron ver que el joven tenía en su boca el brillo del labial que usaba Julieta, con lo cual concluyeron que ambos se habían dado un beso.

Lo concreto, sin embargo, es que los dos fueron convocados para esta fiesta que se lleva adelante en la zona de Palermo y que suele reunir a muchos famosos para acciones de prensa. De hecho, también formaron parte del evento otros exhermanitos como Daniela Celis, Thiago Medina y Romina Uhrig.

En la noche previa a la gran final del reality, Santiago del Moro había ingresado a la casa para compartir una cena con los tres finalistas, entre los que también estaba Nacho Castañares. Y les había adelantado algunas situaciones que se habían dado mientras ellos estaban aislados. “Se habrán enterado cómo los shippearon muy fuerte a ustedes dos”, les dijo a Marcos y Julieta. Ella se sorprendió. “¡No! Contá más”, dijo. Y después aclaró que con el salteño eran “primos”.

“Siempre tuvimos la mejor con Juli. Siempre, creo que desde el principio nos hicimos muy amigos y yo siempre la he sentido como muy de confianza”, dijo luego Ginocchio. Y, para que no quedara lugar a dudas, agregó: “Somos primos, obvio. Siempre con mucha confianza, pero siempre la traté como una amiga”. (Teleshow)