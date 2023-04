“Sporting es Sporting y va a salir de este mal momento”, dijo Nico Pacheco

Con la llegada de Julio Román a la dirección técnica, Sporting le ganó a Huracán y empató con La Armonía, el domingo 0-0 en el Hermanos Francani del albiazul, aunque lo que más destacan los integrantes del plantel rojinegro es el equilibrio entre líneas y la solidez que encontraron a la hora del retroceso y de tomar marcas.

“No encuentro grandes diferencias entre este proceso y el de Fabián (Tuya), más allá de que tengan ideas distintas. Tal vez ahora apostamos a la tenencia de la pelota y atacar cuando vemos el espacio, pero lo más importante es que estamos defendiendo mejor”, sostuvo el lateral izquierdo Nicolás Pacheco.

Enseguida se refirió al punto cosechado en el complicado reducto de calle Don Bosco al 2.200.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“El resultado estuvo bien, no existieron demasiadas situaciones peligrosas frente a los arcos y nosotros, pese a manejar gran parte del partido, no supimos finalizar con criterio los avances; carecimos de fineza y claridad”, apuntaló el ex River.

--Y eso que jugaron más de media hora con un hombre de más.

--No lo supimos aprovechar. No le pudimos entrar, La Amonía se plantó bien en el terreno y la ansiedad nos llevó a equivocar los caminos. Igualmente no es un mal resultado, más allá de que esta camiseta te obliga a salir a ganar tanto de local como de visitante. Este punto lo debemos hacer valer en la próxima fecha, cuando recibamos a Liniers, uno de los punteros del Oficial liguista.

“Hay algunas cuestiones a mejorar, pero Sporting es Sporting y va a salir de este mal momento, ya demostramos que estamos mejor frente a Huracán y La Armonía”.