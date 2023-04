Un club de Primera de AFA pretende llevarse a la “joyita” de Liniers

“Lo único que sabemos en el club es que están interesados, pero no hubo una propuesta formal, no nos llamó nadie y tampoco programamos algún tipo de reunión o encuentro con los directivos de Sarmiento de Junín”.

Carlos Pablo, presidente de Liniers, confirmó el sondeo (solo eso) por parte del kiwi juninense, que en la semana estuvo preguntando por la situación contractual de Lautaro Cerato, delantero del Chivo, de 22 años, hoy uno de los proyectos más codiciados del Federal A.

“En realidad, sobre el interés me enteré por el representante de Lautaro (Nacho Vidal), aunque no hablamos nada porque yo le pedí que pase el partido con Olimpo, que se quede tranquilo y que después íbamos a ver. Pero solo eso, en este momento no hay nada de nada”, confío el titular albinegro.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Desde Junín aseguran que de llevar a la “joyita”, que lleva 3 goles en el actual torneo, sería para junio, cuando se abra el libro de pases en las distintas categorías profesionalizadas del fútbol argentino.