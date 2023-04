Susbielles: “Debemos recuperar con urgencia la mirada de largo plazo”

“Bahía Blanca es una ciudad que supo generar, en sus primeros 100 años de vida, una estructura y pensamiento de largo plazo que la colocó como una de las grandes capitales de la Argentina. Es decir, un punto estratégico y con un destino de grandeza que, lamentablemente, 95 años después podemos decir que no ha alcanzado”.

La declaración corresponde a Federico Susbielles, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), en la introducción a las sensaciones por los 195 años de la ciudad, celebrados el último martes 11.

“Estoy convencido de que tenemos que recuperar con urgencia la mirada de largo plazo y la planificación para lograr que, en esta ocasión, las inversiones que van a llegar al puerto y a la ciudad puedan transformar la calidad de vida de la gente”, agregó.

“No existe futuro sostenible de crecimiento en el puerto si la comunidad no es parte de ese porvenir”.

“Me parece que, en esa línea, se hace urgente trabajar en herramientas que logren que las inversiones se multipliquen a través de nuestras empresas y de nuestras pymes con la generación de empleos de calidad para alcanzar una mejora de la estructura global, no solamente el acceso a puerto, sino con circulación por la ciudad y acceso a los servicios básicos para elevar la calidad de vida respecto de lo social, lo educativo y lo cultural de los habitantes de Bahía Blanca y la región”, indicó.

—A propósito de la planificación, ¿es probable que la coyuntura sea la que marca la agenda?

—Sí, sin dudas. La falta de mirada de largo plazo termina generando que uno no pueda administrar su presente. Y más en crisis con situaciones que está viviendo la ciudad.

“Hoy, existe un déficit importante en servicios básicos como el agua, que debe resolverse estructuralmente; su planta de asfalto es escasa, ya que sólo el 45 % de las calles están cubiertas; los accesos están detonados y, si uno observa, hay un emblema y un síntoma de lo que fue Bahía Blanca en su planificación respecto de lo que es hoy.

“Si uno aprecia la manzana fundacional con el Banco Nación, el edificio de la Aduana, el club Argentino, el Banco Hipotecario, la municipalidad, la catedral, el viejo edificio de La Nueva Provincia, el teatro Municipal y hasta las avenidas Alem y Colón, son todas evidencias que, con claridad, hacían esperar el destino de una ciudad líder en la Argentina. La realidad, de todos modos, es que gran parte de esas edificaciones están tapiadas; ni siquiera pudimos mantener en buen estado aquello que, en algún momento, se planificó.

“Estoy convencido de que la ciudad posee muchos cuadros de calidad de gestión en todos los ámbitos y fuertes liderazgos en lo individual, tal como lo ha tenido a lo largo de su historia”.

“Está claro que, cuando uno toma decisiones de largo plazo, muchas veces tiene que priorizar algo que no verá en su gestión y luego, debe buscar el bien común. La ciudad transcurre a pesar de los gobiernos y de las gestiones y por eso creo que es importante no sólo convocar, sino articular con todos los actores que hacen al poder real; es decir, a los sectores empresariales, académicos, sociales y los decisores políticos provinciales y nacionales. Entiendo que, habida cuenta de lo que Bahía Blanca significa hoy en el concierto nacional y en el futuro argentino, también tenemos que rediscutir la importancia del alcance de las inversiones que se realizan en la ciudad”.

—En esta eventual convocatoria estarían los diferentes sectores, incluidos los académicos…

—Es que Bahía Blanca lo tiene todo. Obviamente que la formación de los recursos humanos es clave para los cuadros de gestión. Las universidades representan un tema fundamental y, también, tenemos que pensar la formación del futuro en Bahía Blanca para potenciar lo que significan Vaca Muerta y la energía.

“Asimismo, entiendo que debemos modernizar la generación de oficios básicos. Hay que trabajar para retener todos los calificados que vamos a tener en la construcción, en la operación de las plantas y, también, con una mirada en la industria 4.0, sobre el conocimiento, que será, sin lugar a dudas, un nodo importante en la materia de captación de oficios de cara al futuro”.

—Si en los últimos 95 años a la ciudad le costó encontrar el rumbo que la visibilice y, en base al anunciado potencial donde el puerto está íntimamente ligado, ¿crees que en los venideros 5 años se puede recuperar el tiempo perdido?

—Es imprescindible hacerlo; es justo la ventana que tenemos hasta que lleguen, con volumen, todas las inversiones anunciadas que, para entonces, estarán en plena ejecución. Ahora, debemos prepararnos para que, esta vez, la oportunidad que Bahía Blanca va a tener sea virtuosa.

“Si no somos capaces de hacer eso en estos cinco años, es muy probable que vuelva a ocurrir lo que sucedió antes: llega la inversión y, cuando la construcción se termina, no le queda casi nada a la ciudad; por el contrario, es una peor calidad de vida. Eso hay que debatirlo. Justamente, este es un año importante para poner el tema sobre la mesa y que todos seamos parte de lo que decidimos, de lo que elegimos y de lo que trabajamos en conjunto”.

—Es decir, convertir a la experiencia en aprendizaje…

—Exactamente. Estoy convencido de que la ciudad posee muchos cuadros de calidad de gestión en todos los ámbitos y fuertes liderazgos en lo individual, tal como lo ha tenido a lo largo de su historia. La deuda pendiente es que, en forma colectiva, podamos poner un producto de calidad que transforme a la ciudad y a la región. Ese es el gran desafío por delante.

—En este sentido, ¿cuál es la visión desde el puerto?

—Es el gran activo de la ciudad. A través del puerto, en los próximos años van a llegar inversiones muy importantes y es fundamental que se trabaje con una mirada amplia de gestión.

“Lo ideal es alcanzar una política activa en lo comercial para la captación de carga, para atraer inversiones y generar las obras de infraestructura necesarias, pero hay otros dos factores que son fundamentales para el crecimiento.

“Por un lado hay que tener una visión sobre la sustentabilidad y la sostenibilidad, ya que el cuidado del ambiente es fundamental y parte de ese futuro es el que queremos generar. Y, por otro lado, la inclusión. No existe futuro sostenible de crecimiento en el puerto si la comunidad no es parte de ese porvenir. Hay que pensarlo en forma armoniosa. El cambio lo tenemos que ver en este nuevo período de inversiones que va a venir y por eso estamos trabajando muy fuerte para que eso pase no sólo con un plan de obras a largo plazo, sino también con un programa de desarrollo económico. Por eso presentaremos una mirada de 20 años en lo que tiene que ver con inversiones ambientales y en la comunidad, en la que el puerto se va a comprometer para la promoción”.