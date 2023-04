"Nacho" Torres: "Cada punto que logramos es oro para nosotros"

Con tres jugados y tres ganados en su cancha, La Armonía emergió como la grata revelación en este arranque del torneo Apertura de la máxima división del fútbol liguista, cumplidas 5 fechas.

Es tarde , los velezanos recibirán en su casa a Sporting, que viene de ganar su primer partido ya al mando de Julio Román. Y que jugara un partido especial será Ignacio Torres, ya que el golero necochense dejó un gran recuerdo en los rojinegros.

"Nacho" valoró este buen comienzo de La Armonía y le dejó en claro a La Nueva. que el principal objetivo es permanecer en la elite del fútbol doméstico.

--¿A qué se debe este buen arranque?

--Este buen arranque se debe al grupo que se formó, no sólo se eligieron jugadores de jerarquía y experiencia, sino también buenas personas, que siempre tiran para adelante, les toque o no jugar. Además, se quedaron varios jugadores del ascenso pasado que hicieron que los que llegamos nos podamos adaptar lo más rápido posible. Tenemos un cuerpo técnico que conoce la Liga y nos dan las herramientas para que cada partido lo preparemos de la mejor forma.

--¿Esperaban este buen comienzo?

--Uno cuando llega a un club lo que más quiere es arrancar bien el año y tratar de agarrar confianza rápido. Y, sinceramente, me imaginaba este arranque, sobre todo por los jugadores que forman parte del plantel y porque confió siempre en cada uno de ellos. El año es largo, esto recién arranca y los equipos de la A son durísimos.

--Están construyendo una fortaleza en los Hermanos Francani.

--Uno de los objetivos era ganar de local. Si bien siempre salimos a ganar tanto de visitante o de local, en casa hay que tratar de no perder puntos. Cada punto que logramos es oro para nosotros porque apuntamos a cumplir con los objetivos que nos planteamos a principio de año.

--¿Cuáles son esos objetivos?

--El objetivo que tenemos obviamente es que el año que viene La Armonía siga en la A. Va a ser durísimo y largo. Hay muchos equipos que se armaron bien y la historia de ellos fue siempre jugar en la A.

--¿Por qué les costó un poco más de visitante?

--Huracán no fue superior a nosotros. Nos abrieron el partidos con un penal y me pareció que hicimos un primer tiempo excelente. Después obviamente tenés jugadores que dónde les queda una, no te perdonan; llegaron tres veces y fueron contundentes. Con Bella Vista nos costó un poco más e incluso tuvieron alguna que otra situación para aumentar el resultado.

--¿Qué te gustó del equipo y en qué deben mejorar?

--Me gustó el juego y también la actitud de ir al frente. Tuvimos situaciones en la que estábamos un gol abajo, no nos desesperamos y lo terminamos dando vuelta. Obviamente que hay muchas cosas para mejorar, pero principalmente que no nos conviertan tanto. Me parece un promedio grande 9 goles en 5 partidos y nunca pudimos mantener el arco en cero. Los errores que tenemos no los podemos volver a cometer, porque casi todos los goles fueron fallas nuestras y no por virtudes del rival.

--¿Con qué club te encontraste?

--Me encontré con un club humilde, muy familiar y que hacen todo a pulmón. Tratan de estar en todos los detalles para que nosotros estemos tranquilos y solamente nos dediquemos a entrenar y jugar.

--¿Por qué decidiste ir a La Armonía?

--Porque me convencieron amigos con los que jugué en otros clubes como el "Pato" (Walter Linares) y el "Chori" (David Vega), más algunos que llegaron de otros clubes. Además también hablé mucho con Pelusa (Pérez) y "Fito" (Cuello), se cómo laburan y me gustó la propuesta. Costó porque mi idea no era seguir jugando.

--¿Qué torneo estábamos viendo?

--Un torneo parejo, donde cualquier le puede ganar a cualquiera y se está demostrando fecha a fecha.

--¿Qué haya descenso y Promoción, genera que todos los partidos sean finales?

--Que allá descenso hace que cada punto sea de oro y más con el objetivo que tenemos nosotros. Siempre el que asciende es el apuntado a que vuelva a bajar, pero nosotros queremos que todo el buen laburo que hicieron el año pasado, lo sigamos manteniendo.

--¿Qué vas a sentir enfrentar a Sporting?

--Va a ser un partido con sensaciones encontradas. En la Liga del Sur, Sporting fue el equipo donde más años jugué y le tomé un cariño especial. Pero yo ahora estoy en La Armonía y, como te decía, para nosotros cada punto vale oro para cumplir el objetivo y voy a tratar de hacer lo mejor para que eso pase.

--¿Qué te dejó el paso por el rojinegro?

--Viví los mejores años de mi carrera. Tuve la suerte de estar en una época donde eran más las buenas que las malas. En el momento donde la pasé mal en lo personal, ellos siempre estuvieron al lado mío, tantos jugadores, dirigentes e hinchas. Por eso le tengo un cariño muy grande y siempre voy a estar muy agradecido a todos los que forman parte.

--¿Te sorprendió el arranque del rival de hoy?

--Me sorprendió, pero esto recién arranca. Es todo muy parejo y para mí siguen siendo los candidatos números 1, ya que ganas unos partidos más y te prendes arriba. Además tienen jugadores para hacerlo, fue uno de los equipos que mejor se reforzó.

--¿En qué etapa de tu carrera estás?

--Estoy en una linda etapa. Hacía mucho no disfrutaba el fútbol y, sinceramente, estoy muy contento de que esto pase. Además me motiva querer seguir jugando y mejorar día a día para poder ayudar desde el lugar donde me toque.

--¿Estuviste a punto de no jugar esta temporada?

--Estuve a punto de dejar por razones laborales (NdR: trabaja en logística de un reconocido laboratorio), pero por suerte los horarios me los pudieron acomodar gracias al esfuerzo que hacen mis compañeros y el cuerpo técnico. Además, no sabía cómo iba a reaccionar a cosas del pasado y parece que eso ya quedó atrás y me pone muy feliz.

Los datos de "Nacho"

--Nombre: Ignacio Agustín Torres.

--Fecha de nacimiento: 1 de de noviembre de 1993.

--Lugar: Necochea.

--Trayectoria: Rivadavia de Necochea, Olimpo, Tiro Federal, Sporting y La Ármonía.

La compu de "Cocho"

(*) Datos estadísticos: Eduardo Alejandro López.

--Los partidos en Olimpo incluyen los de Tercera en AFA.