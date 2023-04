"Entendí que para conseguir algo en el boxeo había que sacrificarse y darlo todo"

Tomás Arribas tarribas@lanueva.com Periodista Deportivo, recibido en 2013 (estudios en Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social).

Sección Deportes del Diario La Nueva, desde 2017 a la fecha. Especialista en Automovilismo y deportes varios.

Previamente, panelista automovilístico en LU2 Radio Bahía Blanca y presentador deportivo en Telefé Bahía.

En el horizonte asoma la oportunidad tan esperada y por la que tanto sacrificio hace a diario; la vidriera que lo puede catapultar a las grandes ligas del boxeo profesional.

El camino es largo y sacrificado, pero el peleador bahiense Rubén Néstor Muñoz, más conocido como Neri, sabe que la oportunidad de combatir en Panamá podrá significar un trampolín en su ascendente carrera deportiva.

El invicto boxeador de Villa Rosas, de jóvenes y frescos 25 años, combatirá por primera vez fuera de nuestro país, lo que significará mostrarse en otra órbita, ante nuevos promotores y caza talentos, y tutearse con otra calidad de adversarios.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Estamos bien, aprovechando el momento; hemos trabajado mucho para llegar a donde estamos. Esa es nuestra filosofía y la clave para crecer. Como aconsejan todos los que llegaron a grandes cosas, hay laburar duro, algo que además disfruto mucho. Estar donde estoy es fruto de eso”, contó Neri.

En un mundo plagado de ingratitudes y contratiempos, Muñoz va abriéndose camino con su pegada y las notables victorias conseguidas, que hoy lo tienen como peleador invicto (15 triunfos) y dueño del cinturón Superligero Fedelatin de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA).

Pero detrás de los guantes y los golpes, cualidades indiscutibles en Neri, encontramos a la persona; un hombre sencillo y humilde, padre de familia, que diariamente se sacrifica para obtener una mejor calidad de vida.

“Siempre confié en mí y en el trabajo diario. El equipo con el que entreno me hizo entender que para conseguir algo en el boxeo había que sacrificarse y darlo todo. Cada vez el convencimiento fue mayor y así las cosas empezaron a salir bien”, explicó Muñoz.

“A los 18 años, con dos hijas, llegó un momento donde me propuse dejar de tomar el deporte como un juego y hacerlo en serio. Ahí llegué al equipo, me conocí con los chicos y empecé a pelear más seriamente. Literal fui a todo o nada, me lo exigía el momento y la situación de vida”, apuntó.

No todo es color de rosas. El presente es sumamente alentador, pero para llegar a este sitial Muñoz debió sortear obstáculos y salir adelante en más de una oportunidad, incluyendo varios replanteos y cambios de rumbo.

“Fue duro llegar a donde estamos. Hemos pasado por etapas no tan buenas, conociendo la derrota varias veces en la etapa de amateur, lo que frustraba mucho porque el esfuerzo que se estaba haciendo era muy grande. Muchas veces te preguntás por qué, hasta que entendés que es parte del camino y ahí te sacrificas el doble”, explicó.

“Creo en Dios y me aferro a él en esos momentos difíciles. Soy el sostén de mi familia, tengo muchas responsabilidades y lo único que sé hacer es boxear, ya que no tengo ningún oficio ni nada. Llegamos a vender ensaladas de frutas, pizzas, rifas y demás. Fue durísimo el comienzo, pero había que hacer lo necesario para sostenerse. Hoy no estamos sobrados pero estamos encaminados. ”, reflexionó el púgil local.

—¿Qué es lo más duro que tiene el boxeo?

—Hacerse conocer más que nada. Las oportunidades no abundan y por ahí te las dan en momentos donde vos no estás preparado, lo que implica tener que jugársela y no siempre sale bien. Eso es lo más duro, pero hoy estamos bien posicionados, con un gran promotor y un excelente equipo para hacer grandes cosas.

“Siempre confié en mí y en el trabajo diario. El equipo me hizo entender que para conseguir algo en el boxeo había que sacrificarse y darlo todo”, aclaró.

—¿Te replanteaste las cosas con el boxeo alguna vez?

—Sí, más de una vez. En su momento, una de las preguntas que me hice y me ayudó a seguir dándole duro fue: si tuviese plata y hubiese ganado todo, ¿qué estaría haciendo de vida? Y la respuesta que me salió fue que seguramente estaría boxeando. Más vale sacrificarse por la pasión de uno que andar haciendo algo que no te genera nada.

—¿Pensás en la plata?

—No, hoy no pienso en la plata. Sé que eso viene tarde o temprano, solo pienso en ganar y hacer bien mi trabajo. En un momento se me nubló la vista, más que nada por la ansiedad por querer que todo llegue rápido. Pero utilicé los principios de Dios en el boxeo, ser responsable, tolerante y sacrificado. Todo eso te lleva a perseverar y triunfar.

"Vengo haciendo las cosas bien y eso me llena de confianza. Soy una persona de mucha fe y lo que se dé está en manos de Dios", cerró Neri.

"Es completo"

Así define a Neri Muñoz, Silvano Vicente, preparador físico y Mánager del equipo boxístico que además, entre otros, integra nada menos que Gerardo "El Tifón" Vergara.

"Él no lo va a decir, pero es un boxeador completo. Tiene pegada y puede defender y contragolpear. Ha demostrado un buen equilibrio y, de mantenerlo en las próximas peleas, puede seguir creciendo", sostuvo.

"Pelear en Panamá lo presentará en el marco internacional y lo mostrará ante promotores de otro nivel. La idea es dar el salto a un mercado intermedio", agregó Vicente.

Muñoz se presentará nuevamente en combate el próximo 6 de mayo el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa, de la ciudad de Panamá, por el título latino de la Federación Internacional de Boxeo (IBF), ante el peleador local Orlando “El Virus” Mosquera (11-1-1, 2 KO), de 24 años, un joven proyecto panameño que procurará hacerse fuerte en condición de local.