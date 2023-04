La explosión de Demichelis: "Fue el gol que más grité por las circunstancias"

El grito de Martín Demichelis fue el de todo River. Su equipo, con seis cambios en relación a la goleada del fin de semana, luchó contra Newell's y se llevó su premio.

Le costó, zafó, creó, lo salvó Armani, tuvo alguna que otra, y a unos minutos del final parecía que el partido no pasaría del 0-0. Por eso ese gol agónico de Solari, que deja a River más puntero que nunca, fue festejadísimo por su técnico: gritos, revoleo de brazos, abrazos a uno, a otro y a otro...

Apenas salió el pase de Barco y el Pibe Solari, solo, solito y solo marcó el tanto de la victoria, Demichelis explotó como pocas veces.

A una sonrisa de punta a punta le sumó un grito tremendo y la apertura de brazos para que los suplentes fueran a tirársele encima.

Enseguida, Solari corrió hacia esa masa de gente, Armani hizo lo propio y todo River se fundió en un abrazo grupal que habla de la alegría por un triunfo, por el contexto, inesperado y, sobre todo, de la comunión que hay en el plantel.

Apenas se distanció, Demichelis siguió metiendo puñitos en el aire y abrazando ayudantes.

Su explicación, claro, fue que "fue el gol que más grité por las circunstancias".

“Sabíamos que iban a poner una línea de cinco, nos costó acomodarnos al esquema de ellos, después de los quince minutos pasó Palavecino a volantear con Rodri. Nos faltaron extremos en la formación y ahí el Gringo nos cambia a línea de cuatro. Nuestro nivel es muy difícil de sostener para los contrarios, en los últimos minutos jugamos en campo rival e intentamos ganarlo, no nos conformábamos con el empate. Esequiel es un gran jugador y le dio el pase a Pablo que necesitaba el gol, él venía atravesando un momento familiar difícil, arrancó como titular y después perdió el puesto”, dijo Martín Demichelis.

Micho valoró el trabajo realizado por el local y a Gabriel Heinze, su entrenador.

“Fue un partido muy equilibrado porque Newell’s no había perdido acá y no le habían convertido goles. Lo hicimos como me gusta que juegue el equipo, sabíamos que no alcanzaba con hacer posesiones largas, había que ser agresivos. Newell’s es un gran rival con un grandísimo entrenador que generó identidad con su equipo. Sabíamos de la importancia de ganar acá”, reslató.

Demichelis dejó en claro que no lo conformaba el empate y que los cambios que hizo así lo demostraron.

“Lo quería ganar y así fueron los cambios, entraron extremos y delanteros no puse a ningún volante defensivo, la intención era ganarlo. Cuando puse los extremos ahí el 'Gringo' cambió a línea de cuatro y nos acomodamos igual. Ahí lo subimos a Agustín para presionar. La idea era ganarlo y no empatarlo”, recalcó.

Decidiendo guardar jugadores para la Copa -juega el miércoles con Sporting Cristal en el Monumental- y con el partido casi terminado, más que justificado...