En La Armonía valoraron el punto, pero... "Con uno menos lo podríamos haber ganado"

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Se había acostumbrado tanto a ganar como local que le costó digerir no haber podido retirarse con los tres puntos en el bolsillo en su cuarta presentación en casa. Por el mismo marcador (siempre 2-1), en el estadio Hermanos Francani se habían desplomado Villa Mitre, Liniers y Tiro, pero esta tarde La Armonía no pudo con Sporting, que dejó de ser un equipo crocante e ingenuo con la llegada de Julio Román a la dirección técnica.

El hecho de no haber podido no significa que haya perdido, no lo tome para ese lado, fue 0-0 por la sexta fecha del torneo Oficial liguista, que dejó al albiazul en la cuarta ubicación y al rojinegro en la sexta.

"El punto lo terminamos valorando, aunque aún con un jugador menos lo podríamos haber ganado", sentenció el defensor de la V Marcio Antón, en un vestuario donde el silencio fue testigo de un conformismo a medias: "más allá de haber conseguido un poroto, dio la sensación de que perdimos dos".

Más allá de esquemas diferentes, los dos fueron directos y en el orden de prioridades no tuvieron a la posesión del balón como un factor determinante para jugar y lastimar. Los tiros libres, los saques laterales y hasta los toques intrascendentes fueron siempre para adelante. Eso le dio vértigo a un trámite que se terminó equilibrando porque las defensas absorbieron el protagonismo que no tuvieron los volantes creativos ni los delanteros.

Larmo hizo rápido las transisiones de un campo al otro y en los piques de Fidel Tourn tuvo la llave para abrir un encuentro de receta complicada. Ahora, el peligroso inconsciente de que en su cancha no se le había caído ninguna unidad lo llevó a que varias veces los del medio queden pasados de la línea de la pelota, y en esos espacios puso a correr gente el visitante, que tuvo dos muy claras (de Cuitiño y Onorio) que chocaron con las manos siempre listas de Nacho Torres.

A los 11 minutos, Walter Linares saltó a cabecear y clavó su codo izquierdo en el pecho de Balbuena. Era roja directa, o al menos bordó, pero el árbitro Diego Alvarez le mostró una amarilla de la que después se arrepintió.

"Cuando llegamos al vestuario en el entretiempo le manifesté a los asistentes que me había equivocado, que lo tendría que haber echado porque lo vi clarito, estaba al lado", señaló el colegiado de la Co.Da.Def.

A los 17 del segundo, el "Pato" se pasó de rosca y, en un centro de Juan González, se llevó puesto, y desde atrás, a Samana, quien terminó siendo retirado en camilla y sin poder volver a entrar. Esa también era roja directa, aunque el referí, de buena conducción y claro para marcar, le sacó la segunda amarilla y lo expulsó.

A partir de ahí, los de Fito Cuello se pararon con un 4-1-3-1 y le empezaron a dar valor al punto atacando, sin replegarse ni haciendo tiempo. Tan bien se plantó en el terreno (Carta se lució en los despejes y en los anticipos) que el de Punta Alta se quedó sin resolución, más allá de que el DT Julito Román tardó en poner otro delantero para romper por afuera.

"El resultado final es justo. Sporting no tuvo la lucidez necesaria como para quebrar al rival teniendo uno más y La Armonía aguantó sin sufrir y contragolpeó cuando pudo", describió Josue Neira, relataror de FM Urbana (93,9).

Coincido plenamente con el colega. Sin Linares, La Armonía se mantuvo emocionalmente firme y Sporting, que mentalmente es otro equipo, no supo como, por donde y en que momento quemar el arco a Torres.

La síntesis

La Armonía 0 (4-1-3-2)

I. Torres 7

Mendoza 6

CARTA 8

R. González 7

Antón 6

F. Cuello 6

Burgos 4

Ruiz 6

J.M. González 5

W. Linares (c) 3

F. Tourn 6

DT: Rodolfo Cuello

Sporting 0 (4-4-1-1)

Herrera 5

Bartolini 5

Balbuena 6

Samana 6

Pacheco 5

Cuitiño 5

Castellano (c) 6

Gonzalía 6

Cortés 6

T. Onorio 5

Nungeser 5

DT: Julio Román

PT. No hubo goles.

ST. No hubo goles. A los 17m. fue expulsado W. Linares (LA).

Cambios. 66m. R. Fernández (4) por J.M. González, D. Vega (6) por Burgos y M. Vallejos (5) por F. Tourn y 86m. Soto por Ruiz, en La Armonía; 66m. D' Angelo (5) por Samana, 78m. Malmoria por Cortés y 88m. S. Rivas por Gonzalía, en Sporting.

Amonestados. Linares (11 y 62m.), Burgos (62m.), Carta (70m.) y M. Vallejos (91m.), en La Armonía; Cortés (58m.), Cuitiño (74m.), Malmoria (87m.) y Pacheco (97m.), en Sporting.

Arbitro. Diego Alvarez (6).

Cancha. La Armonía (7).

Reserva. La Armonía, 4-1.