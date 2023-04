"Vencimos a un rival duro; Sol de Mayo no es el mismo del inicio", dijo Mancinelli

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

Villa Mitre se puso el overol, agarró el pico y la pala y trabajó el partido los 90 minutos. Le costó una enormidad, pero encontró la fórmula en el juego aéreo ante un rival durísimo, que vendió cara su derrota porque terminó con nueve jugadores, además de la del técnico y el ayudante de campo.

"Vencimos a un rival duro; Sol de Mayo no es el mismo del inicio, el de la primera fecha", dijo Federico Mancinelli, el autor de la conquista que sirvió para destrabar el cero y así otorgarle tres unidades valiosísimas al tricolor en El Fortín.

En la previa del clásico con Olimpo lo más importante era sumar de a tres, ponerse a tiro de los de arriba -totaliza 8 y está a tres de los líderes- y programar lo que será un partido distinto, de esos que se juegan con el corazón.

El elenco viedmense se plantó firme en el campo de juego, con dos líneas de cuatro bien cerradas para interrumpir todo intento de funcionamiento en la zona neurálgica. Así le sumó osbstáculos a los creativos Enzo González y Maxi López; y no permitió que la pelota llegara limpia a los metros finales del ataque tricolor.

Es más, la primera aproximación al arco la tuvo el albiceleste en un tiro libre de Rivero que cruzó el área y encontró al solitario Matías Kucich para empalmar un esférico que terminó en la red. Sin embargo, con acierto, el primer asistente Carlos Viglieti marcó la posición adelantada y todo se diluyó.

Tras cartón, por una insistente protesta de Adán Valdebenito -se lo vio muy enojado recriminándole al juez-, la visita perdió a su técnico y tuvo que depositar su confianza en el ayudante, el exjugador del club Diego Galván.

Esa situación generó nerviosismo, a tal punto que el zaguero Juan Cruz Huichulef, áspero si los hay, cayó en la trapa y también se tuvo que ir a las duchas por una agresión sobre Tunessi, siendo que ya estaba amonestado.

Con diez el panorama parecía aclararse para el tricolor, que seguía machacando pero sin lastimar. Se llegaba hasta el borde del área y se resolvía mal, o quedaba un tiro para el remate franco que siempre encontraba la humanidad del rival.

Sobre el final del primer tiempo tuvo Villa Mitre, tras dos centros de Cristian Gorgerino, en dos cabezazos -primero de Tanner y luego de Tapia-, la chance de abrir el marcador. Al lateral se lo tapó el arquero Ignacio Turnes con un manotazo salvador, mientras que la pelota del volante dio en la nunca de un defensor que aventó el peligro.

Camino a los vestuario el que se descolocó por completo fue Galván, quien atacó con dureza al juez a puro insulto. El ayduante no pudo regresar, porque fue informado de su expulsión en la zona de camarines.

"Sabíamos que iban a partir terreno. De mitad de cancha para atrás fueron compactos y adelante buscaron realizar transiciones rápidas. El partido fue muy complejo, trabado y recién lo pudimos recolver cuando aparció el gol", sostuvo Mancinelli.

Faltó paciencia, pero se pudo ganar

Villa Mitre salió decidido en el complemento a llevarse puesto al rival. Lo fue arrinconando, le mostró los dientes y le generó situaciones, pero la impaciencia hizo que se cometieran los mismos pecados del primer tiempo, al menos hasta los 22 minutos, cuando apareció la cabeza salvadora de Mancinelli.

"Insistimos, buscamos por los costados y por el medio; nos faltó afinar la puntería, un poco de paciencia para elegir mejor. Seguramente en la semana nos vamos a dar cuenta en qué fallamos", aseguró "Fede".

Como no se pudo por abajo, porque Ricardo Tapia tuvo una de movida que hasta parece increíble que no haya sido gol -"le pegué con la parte externa del botín, no la pude cruzar al otro palo", dijo Tapia-, se buscó por arriba, aunque también hubo méritos del rival: una gran tarde del arquero y del zaquero brasileño Uira De Olivera.

Mungo resginó a Maxi López en el medio con el ingreso del exGimnasia de Jujuy Gabriel Mendez y luego hizo lo propio con Gabriel Jara por Agustín Cocciarini. Este último no alcanzó a acomodarse cuando en una de las arremetidas, ya con Manchafico y Mancinelli sumados al ataque, llegó el tanto tranquilizador.

Enzo González bsucó con un centro al área, De Olivera se interpuso y rechazó a la banda opuesta, donde Peralta, con mucho atino, devolvió otro centro medido a la cabeza de Mancinelli. Y la pelada sobresalió del resto para colocar el esférico contra el poste derecho, lejos del alcance de Turnes.

"Carlos (Mungo) nos había anticipado que Sol de Mayo era otro equipo; los que vinieron de distintos lugares ya se van conociendo. Tienen una idea de juego clara. Por suerte llegó ese cabezazo", apuntó "Fede".

--¿Te acordás lo que pasó en esta cancha el 9 de abril de 2006?

--No. Qué pasó.

--Jugaban contra Desamparados de San Juan...

--Uyy cierto; sí hice dos goles. Empatamos 2 a 2. No me acuerdo bien, creo que uno fue detiro libre de afuera del área; el otro no me acuerdo. Mis últimos goles en Villa Mitre hasta hoy jajaja.

--¿Y cómo terminaron ese año?

--Jajjaja. Es prematuro comparar, pero logramos el ascenso con el gran "Tato" Zapata de técnico. Ahora lo más importante es sumar, queda mucho camino por recorrer.

Es así Fede. Es prematuro hablar de ascenso, pero sí se puede mencionar que el domingo habrá otro clásico y que la gente cantó por ese partido.

"Será el primero de varios clásicos. Lindo para le gente, para la ciudad y los hinchas que puedan disfrutar. Trataremos de transitar la semana de la mejor manera, no caer en la impaciencia y afrontarlo con mucha fe", apuntó.

El dato

Villa Mitre no pierde de local ante un equipo ajeno a la Liga del Sur desde el 10 de septiembre de 2021, cuando lo derrotó Independiente de Chivilcoy 1-0. Son 21 partidos, con 19 victorias y 2 empates. (Datos de Eduardo López).

La síntesis

VILLA MITRE 1

Moyano 5

Tanner 5

Manchafico 6

Federico Mancinelli 8

Gorgerino 6

Tapia 5

Cocciarini (c) 5

E. González 6

M. López 4

Tunessi 5

Peralta 5

DT: Carlos Mungo.

SOL DE MAYO 0

Turnes 7

C. López 5

Uira De Olivera 7

Huichulef 3

Kucich 6

Rivero 5

Sosa 6

L. Núñez 5

Reyes 5

F. Valdebenito (c) 6

Cervera 5

DT: Adan Valdebenito

--PT. No hubo goles. A los 15 minutos fue expulsado A. Valdebenito (DT); a los 26m. Hichulef y a los 45m. D. Galván (ayudante de campo), todos en Sol de Mayo.

--ST. Gol de F. Mancinelli (VM), a los 22m. A los 42m. fue expulsado C. López, en Sol de Mayo.

--Cambios. 57m. G. Mendez por M. López; 64m. Jara por Cocciarini y 81m. Hertel por Peralta, en Villa Mitre; 60m. Galiano por Reyes y L. Ramírez por Núñez; 75m. Pata por Cervera y Erburu por F. Valdebenito; y 78m. Luzin por De Olivera, en Sol de Mayo.

--Árbitro: Fernando Rekers (6).

--Cancha: Villa Mitre (buena).