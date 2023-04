María Eugenia Vidal advirtió sobre las graves consecuencias que podría tener un eventual “plan platita II” por parte del gobierno de cara a las próximas elecciones presidenciales y aseguró que la inflación podría llegar a ser del 200% si se continúa emitiendo dinero.

“Si seguimos dándole a la maquinita de imprimir billetes, hoy tenemos 100% y el año que viene vamos a tener 200% de inflación. Y no va a haber manera de pararlo”, señaló la diputada nacional y precandidata a presidenta por el Pro.

En esa misma línea, la referente de Juntos por el Cambio remarcó en que se van a necesitar varios mandatos para poder corregir la situación económica del país.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Lo que se rompió durante 40 años no se arregla en cuatro. Se va a necesitar más de un mandato, no digo de una misma persona o un mismo espacio. No, en esos cuatro años tiene que empezar la transformación”, señaló.

Por otra parte, la diputada le bajó el tono a la crisis interna que se vive dentro del Pro luego de que Horacio Rodríguez Larreta anunciara las elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires, y el ala dura del PRO -Vidal incluida- saliera a responderle duramente.

“La unidad de Juntos por el Cambio no está en discusión. Tenemos la responsabilidad de tener un plan de gobierno. Estoy de acuerdo con la boleta única, pero no pasa por ahí la discusión, no hay más para discutir, ese tema está lejos de la gente”, señaló.

Sobre una posible compulsa electoral porteña entre Jorge Macri -el candidato que impulsa el expresidente Mauricio Macri- y el referente Radical Martín Lousteau, la exgobernadora bonaerense sentenció: “Yo voy a apoyar a quien sea candidato del Pro en la Ciudad”.

Vidal trató de dejar atrás las discusiones internas entre los principales protagonistas de la coalición opositora y remarcó que “lo único que le cambia la realidad a los argentinos es poder cambiar la realidad de la inflación por futuro”.

La diputada del Pro aseguró también que va a definir en las próximas semanas su candidatura presidencial, aunque indicó que tiene la valentía para hacerlo: “Si no tuviera ovarios ni siquiera pensaría en ser candidata. Creo que lo demostré como gobernadora cuando me enfrenté con la policía corrupta y eché 13.000 policías de la provincia de Buenos Aires y no tuve una sola rebelión”.

Por último, criticó la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires: “Lo que cambió es la realidad, los bonaerenses no viven mejor en 2019. Tienen más inseguridad, peor educación, peor salud. No se construyó un solo centro de salud, no se sumó una ambulancia, no continuaron el plan de infraestructura”.

“Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la razón por la que votarían de nuevo a Kicillof? ¿En qué mejoró su vida?”, señaló. (con información de TN)