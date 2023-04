Enorme expectativa: Liniers y Olimpo reavivan el famoso “clásico del centro”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Aunque Liniers y Olimpo estén en lo más alto de las posiciones de la Zona 1 del torneo Federal A, la realidad indica que, por el nivel de experiencia y profesionalidad que el Chivo pretende alcanzar en su segunda temporada en la categoría y el protagonismo siempre vigente del aurinegro, sean dos equipos diferentes en la previa de un partido que, con la expectativa que generó en la semana, unos cuantos nostálgicos viajen en el tiempo para refrescar sus mentes con el famoso y siempre bien ponderado “clásico del centro”.

Ninguno de los dos entrevistados conocieron la rivalidad entre los clubes en décadas donde el fútbol de la Liga del Sur tenía más fuerza y fervor que cualquier otra competencia, pero ambos viven un presente repleto de expectativas en un Grupo --el más sur de todos-- donde la tabla se empezó a partir en dos.

Para Franco Lefiñir, volante central y combativo al cien por ciento, el albinegro “tiene que ir por los tres puntos”, sin importarle en lo más mínimo hasta donde se pueden sentir punto frente a un adversario que suele ser banca.

“Va a ser un duelo durísimo; ellos cuentan con muchos jugadores de jerarquía y, además, tienen a tres o cuatro distintos que manejan los hilos del equipo. A eso hay que apuntarle, a que no dispongan de espacios y tiempos para la creación, a que no desarrollen su juego porque ya demostraron que con dos o tres pases llegan a tu arco. Es un equipo duro, al que no le convierten goles, pero con nuestras armas, nuestro convencimiento y nuestra humildad vamos a dar pelea”, señaló “Lefi”, criado futbolísticamente en Tiro y con pasado olimpiense en la B Nacional 2018-2019.

El conjunto dirigido técnicamente por Claudio Graf empezó volando bajito con un 0-0 ante Villa Mitre, pareció despabilarse tras el 2-1 a Santamarina, pero en Cipolletti la estrategia no dio resultado en una cancha con un piso dinamitado y el 0-1 pegó fuerte en el ánimo del plantel. Sin embargo, el 2-1 frente a Germinal y el 1-0 sobre Sol de Mayo en Viedma le angelizaron el alma a este Liniers moderno y con afianzado carácter competitivo.

“Hasta ahora la campaña nos empuja a seguir trabajando como lo veníamos haciendo. Tuvimos el tiempo necesario para cumplir con una pretemporada acorde a nuestras exigencias, para ponernos finos físicamente. Teníamos la idea de arrancar así, porque 10 puntos sobre 15 lo habría firmado cualquiera, aunque la meta es conseguir rendimientos parejos fecha tras fecha y, así, lograr la regularidad que no tuvimos el año pasado”, deslizó el patrón de la zona media albinegra.

“El torneo es muy largo y a veces no es tan simple mantener la concentración, pero también nos preparamos mentalmente para una competencia a la que suelen definir como estresante. Hay rivales muy fuertes, bien armados, y si al juego no le agregás lucha, intensidad y dinamismo, no llegás a ningún lado”, explicó el 5, pronto a cumplir su cuarto año en la entidad de la principal avenida.

Con respecto a su mirada sobre el crecimiento institucional de Liniers, contó: “avanza a pasos agigantados, se nota que hay mucha gente que quiere al club y apoya. Nosotros, desde el lugar que nos toca, debemos conseguir los resultados deportivos con tal de que todas las partes que hacen progresar a Liniers vayan de la mano y se desarrollen sin sobresaltos”.

Por último se refirió al “cambio” que experimentó el grupo de futbolistas con la llegada de Claudio Graff.

“El y su cuerpo técnico son extremadamente profesionales, vienen de estar mucho tiempo en clubes grandes de AFA, tienen otra escuela, y se nota a la hora de planificar los entrenamientos y de bajarnos el mensaje en cada charla. Nos dan herramientas para que nos podamos desenvolver, no existe el `no puedo´, siempre están a la orden y creen a muerte en el laburo diario y en el convencimiento del jugador. Son muy abiertos al diálogo y es importante que nos quieran hacer progresar individual y colectivamente”.

El “otro” Mago

En Olimpo dicen que este “Mago”, tranquilamente, puede llegar a equiparar el nivel exhibido por el “Mago” que ya se fue, en realidad un ilusionista de la pelota: Braian Guille.

Aunque usa la camiseta 8 y no la 10, Diego Ramírez pone su talento a disposición de un elenco que anotó 10 tantos en cuatro encuentros (ya tuvo libre), que marcha invicto y que tiene a Cristian Amarilla como el máximo artillero del campeonato.

“Olimpo es un equipo muy parejo, con grandísimos jugadores en cada una de las líneas. Creo que partido a partido venimos demostrando que las pretensiones que tenemos son altas”, deslizó el nacido en Nicanor Otamendi, que renovó el préstamo con Olimpo con la firme premisa “de ascender”.

“En el primer partido, ante Germinal, nos costó entrar en ritmo, no hicimos ni una aceptable etapa inicial y, con mucha garra y un leve mejoramiento en el complemento, lo pudimos empatar. A partir de ahí, en cada presentación fuimos superiores a los rivales que enfrentamos”, deslizó el armador aurinegro.

“Trabajamos cada día para ser mejores, aunque estamos en un torneo dificilísimo. En todos los partidos, para salir airoso y sumar, te tenés que adaptar al estado del campo de juego y al roce que ofrece el contrincante. Por ahora lo venimos haciendo bien, aunque el sábado tenemos otra prueba de fuego frente a Liniers, tan dinámico e intenso como nosotros”, describió con la misma sencillez con la que resuelve en el verde césped.

--¿Algo más de Liniers?

--Cuenta con jugadores rápidos, un buen esquema táctico y sabe a lo que juega.

El sábado pasado, Olimpo venció 2-0 a Sansinena en Cerri y trepó a la cima de las posiciones. Aunque ya lo describí en el análisis del cotejo, el primer tanto visitante fue una verdadera delicia: Ramírez recibió cerca de su área, mirando a su arquero, pisó la pelota, desairó a tres adversarios y, con un estiletazo lineal y con efecto, habilitó a Amarilla, quien de primera y a la corrida, definió por encima del golero Chávez.

--Diego, ¿eso se practica en la semana?

--Cuando tengo espacios me gusta meter pelotazos precisos. Siempre le digo a Cristian que me marque el pase, porque si me liberó de marcas y puedo girar, al primero que voy a mirar es a él. En el gol vi que me hizo el movimiento para picar y se la tiré al vacío, con un poco de comba para que le quede para su pierna más hábil, la derecha. No siempre sale, pero al menos hay que intentarlo.

--La verdad, ¿Amarilla de punta o de carrilero? Lo viste jugar en ambas posiciones.

--Está tan bien que puede jugar en cualquier lado. Son funciones y recorridos distintos; hoy, en el nivel que se encuentra, te liquida en los metros finales en base a velocidad y despliegue. Por el carril, con pelota dominada, marcaba diferencias, pero de extremo o punta hace más daño, y más si le tirás el balón adelante para que corra. No sé si tiene que jugar de delantero o de volante, prefiero que siga así, metiendo goles para que el equipo gane.

--Se te nota mejor que en la temporada pasada.

--Puede ser, juego cada partido con la necesidad de ganar para ir consolidando el objetivo grupal que tanto nos ilusiona. Quiero revancha, me quedé para poder ascender y sé que podemos. Este año se nos tiene que dar, aunque hay que ir paso a paso, como nos pide el técnico (Arnaldo Sialle), el encargado de sacarnos presión y ansiedad.

--¿Soñás con jugar a otro nivel?

--Si, y si es con Olimpo mejor. Nunca me conformo, siempre quiero más. Soy muy autocrítico y sé que puedo ser mejor que el jugador que ustedes ven todos los fines de semana. Mi carrera viene en ascenso, no me puedo relajar.

Antes de arribar a Olimpo jugó en Ciudad Bolívar, y en la temporada 2019-2020 lo había hecho en Sansinena.

“En Cerri me recibieron muy bien, se nota que el hincha de Sansinena es buena gente”, esgrimió Ramírez, quien en los ratos libres estudia inglés gracias al curso que brinda el gremio de FAA (Futbolistas Argentinos Agremiados).

--En inglés, ¿cómo se dice “hay que ganarle a Liniers”?

--Naaa, todavía no estoy afilado con la fonética. Dame un tiempo, ja,ja.

Sin visitantes y entrada única

“Es un partido exclusivo para hinchas de Liniers, no se venden entradas para visitantes ni para neutrales”, aclara el presidente del Chivo Carlos Pablo.

Las ventanillas del estadio Alejandro Pérez se habilitarán a las 14 y una hora más tarde se abrirán las puertas para el ingreso del público (lo deberá hacer por el acceso históricamente visitante, sobre la avenida Alem casi en su intersección con Trelew).

Se venderá un único boleto general a 2.000 pesos, siempre para socios y abonados al día del club albinegro. En el caso de las damas y jubilados, el valor es de 1.000 pesos.

Si un simpatizante de Liniers no socio desea concurrir a ver el partido, un socio actuará de garante, le comprará la entrada y se hará responsable de ese ticket que adquirió.

Los chicos de las divisiones formativas pueden ingresar libremente.

Además del operativo policial, el club contrató seguridad privada para que la venta y el acceso sea sin presencia de seguidores de otros equipos.

“No queremos repetir errores del año pasado ni que pase lo que sucedió en el último Liniers-Olimpo disputado en nuestra cancha”, concluyó Pablo.

Dominio aurinegro

2

Veces. Se enfrentaron Liniers y Olimpo en el Federal A. Fueron en la edición pasada, con éxitos del aurinegro: 3-2 en la avenida Alem y 3-1 en el Carminatti.