De Bahía Blanca a Vaca Muerta, equipos para poder traer más gas

Adrián Luciani

aedgarluciani@gmail.com

Los poco más de 600 kilómetros que separan al puerto de Bahía Blanca de Tratayén, en provincia de Neuquén, fueron testigos del paso de grandes equipos destinados al Gasoducto Presidente Néstor Kirchner.

En tal sentido, el pasado fin de semana arribaron al kilómetro cero de la traza del nuevo ducto un turbocompresor de grandes dimensiones, adquirido en los Estados Unidos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El equipo funcionará en la planta de Tratayén y permitirá casi duplicar la capacidad de transporte de gas diario hasta los 21 millones de metros cúbicos.

A mediados de la semana pasada, tal como informó el sitio especializado Argenports.com, arribó al puerto de Ingeniero White el buque Ocean Globe con material de proyecto para la empresa Energía Argentina S.A.

El carguero de 166 metros de eslora y bandera de las islas Marshall, llegó al Muelle Multipropósito de Patagonia Norte con 170 toneladas distribuidas en 55 bultos de grandes dimensiones.

En tanto, el traslado terrestre del material hasta territorio neuquino fue efectuado por la firma Transportes Vernazza.

Cabe recordar que el año pasado Enarsa, la compañía estatal de energía, recibió una sola oferta por un total de 22.609.367 dólares en la licitación lanzada para adquirir dos turbocompresores con destino al gasoducto Kirchner, la cual estuvo a cargo de la unidad de Caterpillar, Solar Turbines International Company.

Otro equipo similar llegará en los próximos días y será llevado a Salliqueló, lugar donde será construida la segunda planta compresora del GPNK (una en cada extremo).

Cada uno de los turbocompresores estará compuesto por turbinas a gas de ciclo simple, doble eje, de tipo industrial para servicio continuo de 24 horas por día, que deberán ser instaladas en el interior de casetas insonorizadas, y “acopladas a compresores centrífugos para comprimir gas natural”.

Fuentes de Enarsa señalaron a la agencia oficial de noticias Télam que los procesos de compresión estarán activos semanas después del lanzamiento oficial del gasoducto, previsto para el 20 de junio de este año.

Mayor capacidad

Inicialmente, la capacidad de transporte del GNK será de 11 millones de metros cúbicos pero, con la puesta en actividad de las mencionadas instalaciones, se duplicará en pocas semanas, logrando un importante impacto en materia de abastecimiento energético.

La información es relevante porque, de cumplirse los plazos proyectados, se aumentará la capacidad en pleno invierno, cuando la demanda energética alcanza sus picos máximos anuales.

De esta forma, se producirá un adelantamiento de los plazos originales respecto a la puesta en funcionamiento de las plantas compresoras.

Las mismas fuentes señalaron que Tratayén las obras para la construcción de la planta ya están en marcha.

El Gasoducto Néstor Kirchner en su primera etapa unirá las localidades de Tratayén y Salliqueló, atravesando también las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires, con una extensión total de 573 kilómetros.

A partir de su inauguración, el GNK permitirá ahorrar más de 2.900 millones de dólares al año entre sustitución de importación de combustibles y reducción de subsidios.

Dudas sobre la fecha

De todas formas, más allá de cierto optimismo oficial, acompañado por recurrentes informes periodísticos sobre el avance de las obras, cada vez existen más dudas sobre la fecha en que estará finalizado el gasoducto Kirchner.

En tal sentido, mientras Enarsa asegura que la obra estará lista para el 20 de junio próximo, tal como había sido previsto, fuentes del sector energético señalan que esa fecha deberá correrse a agosto venidero, es decir, poco antes de la finalización del invierno.

Esto, más allá de una cuestión de meses, adquiere relevancia frente a los planes del gobierno de sustituir importaciones con el gas de Vaca Muerta.

La polémica por los tiempos de ejecución de la obra estalló días atrás, luego del primer informe de gestión brindado por el Jefe de Gabinete, Agustín Rossi, ante la Cámara de Diputados.

La legisladora nacional por Mendoza Jimena Latorre, especialista en temas energéticos, fue una de las más duras con el jefe de Gabinete, al cuestionarle los plazos anunciados por el gobierno, cuya ejecución, a fines de febrero pasado, apenas rondaba el 32 por ciento.

"Para que haya esa sustitución de importaciones, ustedes pusieron de condición la construcción y puesta en funcionamiento del gasoducto Néstor Kirchner.

¿32 o 45 por ciento?

“A la fecha –agregó la legisladora--, el avance de ese gasoducto es del 32%, es decir en 6 meses han construido eso. Y la fecha de puesta en funcionamiento que ustedes han dado es el 20 de junio, pero a eso hay que restarle 40 días de maniobras técnicas y puestas a punto, lo que nos da poco más de un mes para terminar de construir el gasoducto. No sé como hace usted las cuentas pero a mí no me dan", le cuestionó Latorre a Rossi.

En tanto, Agustín Gerez, titular de Enarsa, afirmó el jueves que el proyecto registra un avance de obra del 45%, lo que permitirá tener la habilitación operativa para la fecha prevista del 20 de junio.

Una vez más la realidad demostrará, en poco más de dos meses, quién está diciendo la verdad y quién no.

Por ahora, solo resta esperar.