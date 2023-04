El reconocido productor Bizarrap, que los próximos 20, 21 y 22 de abril se presentará con su BZRP Live Tour en el porteño Hipódromo de Palermo, lanzó ayer su propia aplicación digital para dar nacimiento a la Bizarrap Social Club, una comunidad donde sus fans pueden obtener diseños únicos de sus sesiones y participar por premios y beneficios exclusivos.

Se trata de BizarrAPP, desarrollada por la plataforma web3 Enigma.art, que ya puede descargarse de manera gratuita en las tiendas de los sistemas operativos iOS y Android tras el anuncio que el joven artista, quien alcanzó cuatro récords Guinness con su reciente colaboración con Shakira, había anticipado en diálogo con Martín Migoya, CEO de la compañía de ingeniería de software Globant.

En la aplicación, los usuarios tienen la posibilidad de coleccionar más de 350 tarjetas con diseños de sus famosas "Music Sessions" y de concursar a través de "Sagas" vinculadas con cada uno de sus lanzamientos, conformadas por distintos niveles en los que se puede avanzar adquiriendo paquetes o jugando de manera diaria a distintos juegos y trivias.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Durante esos recorridos de cuatro etapas cada uno, los seguidores del productor de 24 años podrán participar por diferentes premios y accesos como entradas para sus presentaciones en vivo y merchandising, entre más.

"Hace unos dos años hice el anuncio de la 'Sessión' de Eladio Carrión, con álbum de figuritas en el cual estaban todas las 'Sessions'. La gente me empezó a pedir que las hiciera de verdad. No pensaba hacerlo, no me gustaba mucho la idea de hacerlo físico. Pero cuando empecé a conocer a Globant y Enigma, hace un año y medio, surgió la idea de hacer de nuevo el álbum en formato digital", comentó Bizarrap en la mencionada entrevista sobre el surgimiento del proyecto.

El anuncio fue dado a conocer a días de que el productor se presente en el Hipódromo de Palermo, cuya fecha del 21 de abril será transmitida además en vivo y para toda la región a través de la señal DirecTV y de su plataforma de streaming DGO, con una previa que podrá verse a partir de las 18.

La emisión también incluirá una entrevista inédita con el artista que triunfa en el mundo y que viene de lanzar la "Session #54" con el puertorriqueño Arcángel, luego de ser invitado por Jimmy Fallon al popular "late night" estadounidense "The Tonight Show", donde se presentó junto a Shakira. (Télam)