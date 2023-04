Facundo García presentó la Lista Celeste para las futuras elecciones

Mediante una conferencia de prensa realizada en el Club Argentino de nuestra ciudad, Facundo García presentó la Lista Celeste que encabezará con vistas a las futuras elecciones a realizarse en el Club Migistas del Sur.

Ello ocurrirá una vez que las nuevas autoridades que asuman como interventores, considerando que la presencia de José Luis Malet en el cargo caducará próximamente, regularicen la institución, convoquen una asamblea extraordinaria y llamen a elecciones.

García, quien dejó la institución en octubre de 2022, luego de hacerse firme desde Personería Jurídica la intervención, estuvo acompañado por Rodrigo Buiani, su mano derecha en la fórmula, eventualmente a ser llamado vicepresidente.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"A partir del 21 de octubre del año pasado, cuando dejamos todos los papeles en La Plata, pasamos a ser un socio más, como todos los presentes hoy acá, y manejamos la misma información que ustedes, los socios, como también de los periodistas. Era sabido desde un primer momento que llegarían los interventores de La Plata", comenzó diciendo García.

"Nosotros por lo pronto queremos demostrar ante los socios que tenemos la comisión constituida y que estamos esperando al llamado de asamblea, ni más ni menos. Nunca pusimos traba de ningún tipo, se llevó a cabo un campeonato con normalidad y creo que eso estuvo a la vista. Nosotros solo esperamos poder presentarnos a elecciones", agregó.

García destacó que, más allá de los nombres en cuestión y todos los rumores que trascendieron sobre posibles interventores y eventuales cabezas de lista, la prioridad siempre será la integridad del Club Midgistas del Sur.

Esto no es una guerra ni ver quién es más fuerte que otro. El club está por delante y hay que cuidarlo, lamentablemente en este tiempo se hcieron muchas cosas feas y no lo digo yo, sino que lo transmitió la gente. Nosotros no tenemos que aclarar nada desde nuestra parte, para eso estará la futura asamblea", expresó.

"La lista me tiene a la cabeza porque en el último tiempo si dijo que yo estaba sin haber sido elegido. Creo que es coherente, ante eso, presentarse a elecciones, como también debería hacerlo el denunciante de entonces con otra lista. Esto no es de vida o muerte, es para encabezar una institución", puntualizó.

Buiani, por su parte, ex concurrente, piloto y comisario deportivo de la categoría, destacó la importancia de quienes acompañan e integran la lista con vistas a las futuras elecciones.

"Es una ventaja mantener el mismo grupo de personas con el que se trabajó tantos años y lógicamente que siempre hay cosas para mejorar, en el Midget siempre habrá cosas que hacer para seguir creciendo. La idea de esta lista es combinar gente de experiencia con jóvenes y querer las cosas bien", relató.

"Es la primera vez, desde que estoy en el club, que a la hora de armar una lista tenemos que dejar gente afuera, lo que no signifique que no puedan dar una mano y trabajar en caso que estemos a cargo de la institución en el futuro", cerró.