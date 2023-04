“Holter” llega a Bahía Blanca de la mano de su gran referente arriba del escenario, Martín Seefeld, quien dejó de ser aquel simulador que nos atrapara en aquella obra televisiva creada y dirigida por Damián Szifrón para adentrarse en un personaje más común. Sensible, pasional y a la vez temeroso. Casi casi como se muestra en la vida real.

Pero que él lo cuente.

“Y sí, la obra tiene mucho que ver conmigo, quizás con cada uno de nosotros. Marca lo que nos sucede con nuestros propios miedos e incertidumbres, con un matrimonio de tantos años, con los adolescentes, con nuestros padres. Una obra que tiene ficción, monólogo, música. Que te interpela, que te emociona. Y que te hace reír. Es un viaje de una hora y cuarto lleno de emociones. Lo palpé en el público, que se va conmovido tras poder disfrutarla”.

El actor, en diálogo con los periodistas que de lunes a viernes recrean Gente de Palabra por La Nueva Play y FM 96.3, asegura sentirse muy feliz de volver a actuar en Bahía Blanca, donde ya hace unos años exhibió la obra “El Método Grönholm”.

Pero en esta ocasión llega con "Holter", un music hall cuya autoría pasa por él, Sol Levinton y Sebastián Meschengieser, con la actuación, además, de Luly Drozdek y el actor uruguayo Gastón Torello, con la dirección de Daniel Fernández. Será en el Teatro Gran Plaza, el sábado 6 de mayo a las 21. Y las entradas ya se pueden adquirir por TicketBahía.

La obra, “un espectáculo que pone en carne viva a muchas generaciones” tal cual expresa el actor de 62 años nacido en Olivos, se estrenó en Punta del Este, Uruguay, tiene anclaje nada menos que en calle Corrientes de Buenos Aires y ya anda de gira por el interior de nuestro país.

Padre de Lola, de 20 años, y Pedro, de 18, sostiene que se enfrasca día a día en poder interpretar este nuevo mundo que proponen los jóvenes. Pero en este caso en la vida real. Debajo de las tablas.

“Es maravilloso lo que sucede en las charlas con los hijos, con los adolescentes. Uno con ellos se deconstruye, se divierte, crece. Son la energía. Pero esa especie de interpelación que te hacen… Parecerían decirte: ‘sos un boludo, no entendés nada’ (risas)”.

-Detrás de ese rostro duro asoma un hombre sensible. ¿Es así?

-La verdad, esa percepción que tenés está muy relacionada con la obra. Con ese muñeco que mandamos al frente más allá de lo que verdaderamente somos. Si no tenemos un grado de sensibilidad muy alto, es muy difícil comprender todo lo que sucede y tratar de ponerte en el lugar del otro, de la gente. Sí, soy un tipo muy sensible. Me afecta y me duele mucho la herida ajena. De eso se trata. Si tuviéramos todos un poquito de conciencia real de lo que sucede y cómo sucede, las cosas serían distintas.

-¿El ser sensible te convierte en ocasiones en un ser vulnerable? ¿Cómo lo somatizas arriba de un escenario?

-Intento atravesar el estado de ánimo del personaje, más allá de cómo uno llega al teatro. A veces bien, a veces mal, con problemas. Pero el personaje tiene su estado de ánimo y uno debe reflejarlo, aunque en ocasiones no es sencillo lograrlo. Eso es lo que tiene este hermoso oficio de la actuación, que te permite jugar a ser otro en distintos momentos.

-"Holter" te viene como anillo al dedo, entonces.

-Es que la obra te lleva a esos miedos. Por ejemplo, a la finitud que tanto nos afecta a todos. A cómo nos paramos frente a esa realidad cuando sentimos que la finitud nos parece cercana y de pronto surgen una multitud de preguntas. Qué estuvimos haciendo mientras la vida transcurría, si le dimos bola o no a lo verdaderamente importante.

-Al valor de las relaciones...

-Y sí, siendo que el mundo de las comunicaciones nos llevan a otro escenario donde, paradójicamente, menos comunicados estamos.

-Una gran contradicción.

-¡Una contradicción fenomenal! Porque el teléfono, lo hablo en la obra, un poco vino a ayudarnos pero también a cagarnos la vida. Siempre les señalo a mis hijos que cuando tengan algo importante que decir que lo digan mirando a los ojos. No por chat. El teléfono no tiene tonos. No tiene sentimientos.

-Aquel crudo spot del chico que mientras habla en una esquina con su celular ni se entera que delante suyo pasa quien hubiera sido el amor de su vida…

-¡Tal cual! Por ese aparatito crees que nos vemos, pero en realidad no nos vemos nada. Perdemos de ver la vida.

-¿Cómo percibís la relación de la gente de tu generación con los jóvenes?

-Como que ha tenido que deconstruirse en un montón de aspectos. Y me parece interesantísimo plantearlo, por ejemplo, desde una obra de teatro, con mucha profundidad más allá de ser una comedia.

“Porque justamente en Holter se establecen esos complejos contactos no sólo con nuestros hijos, sino también con nuestros padres. Se trata de una obra bastante catártica. Que se mete en el matrimonio, y el mío ya lleva 33 años, con todos los desafíos que ello implica. El de quedarte o el de poder irte. ¡Las cosas que uno hace para poder mantener ese matrimonio, mi Dios! (risas). Porque hoy todo atenta contra esa unión.

“Me pasó en Uruguay, de salir del Teatro y encontrarme con gente de diferentes edades, incluso adolescentes, que se sentía muy identificada y conmovida con las distintas escenas de ficción que nos van llevando a cada uno de los monólogos que transitamos. Es una aventura genial”.

¿Vuelven los simuladores?

Pasaron veinte años ya de Los Simuladores, aquel exitosísimo contenido televisivo conformado en ficción por cuatro socios que resolvían inéditos y absurdos problemas de sus clientes, simulando situaciones inexistentes y creando escenarios con personajes desopilantes.

Diego Peretti, Federico D’Elia, Alejandro Fiore y Martín Seefeld, los actores que le dieron vida, parece que vuelven al ruedo. Y juntos, otra vez.

“Estamos trabajando muy fuerte para filmar, en la segunda mitad de este año, una película de Los Simuladores. ¡Muy contentos! Es como una vuelta a casa. Somos un poco familia y está la ilusión de estar a la altura de la expectativa, que es enorme”, sostiene Seefeld.

El actor no para.

“Se trata de un año muy intenso para mí. Porque hacer 'Holter', en el teatro, además me enfrenta un poco conmigo mismo. Y espero que eso, de alguna manera, también le suceda a quienes acudan a ver la obra”.