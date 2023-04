Dichiara: "No coincido con Aníbal y esas frases trágicas no suman"

El diputado bonaerense, Alejandro Dichiara. aseguró que cada dirigente político construye su destino y se mostró en desacuerdo con Aníbal Fernández, quien horas atrás sostuvo que si las próximas elecciones las gana la derecha va a haber sangre en las calles.

"No coincido con esa apreciación y creo que hay un desencanto de la gente con los políticos y hay demandas sociales que no se pueden solucionar. En ese escenario surgen figuras como Milei y los principales partidos no pueden mostrar caras nuevas para luchar contra ese desencanto, de hecho una de las cartas de la oposición es Patricia Bullrich, que ya estaba en 2001", dijo en diálogo con el programa Allica y Prieta a las 12 que se emite por La Nueva Play.

"Llegamos a un momento en que estamos muy cerca del que se vayan todos porque no estamos solucionando los problemas y las familias no llegan a fin de mes. Vas a las góndolas y todo sube, la inflación no para y los partidos mayoritarios ya no seducimos a nadie. Esas frases trágicas no suman para seducir al electorado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Al mismo tiempo consideró que en las próximas elecciones estará del lado del kirchnerismo porque fue el espacio que le dio la posibilidad de llegar adonde llegó.

"Tenemos que defender este proyecto de país con sus cosas buenas y malas. La preocupación de Máximo es saber si Alberto va a ser candidato y buscar una alternativa para competir en primarias contra el albertismo si es que eso ocurre", explicó en referencia a la reunión que el hijo de la vicepresidenta mantuvo ayer en Monte Hermoso con dirigentes del justicialismo.

"Yo creo que Cristina no va a competir y que el representante del kirchnerismo se va a definir entre Axel Kicillof, Sergio Massa y Wado de Pedro, posiblemente para competir contra el albertismo", aseguró

También consideró que lo mejor sería tener un solo candidato a presidente y que "Massa podría ser el referente que mejor sintetice al peronismo para tratar de amalgamar a todos para ir a una elección sin PASO".