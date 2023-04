Andrea Rincón se convirtió en la primera mediática en defender públicamente a Jey Mammón, acusado de abuso sexual por Lucas Benvenuto. La actriz opinó sobre la situación que está enfrentando su amigo y aseguró que estará con él “hasta el último momento”.

“Yo no soy una persona imparcial en el tema, yo soy parcial, soy amiga de Jey y la verdad es que es difícil”, dijo Andrea durante un móvil del programa 'Socios del Espectáculo' que se emite por Eltrece. “Lo voy a acompañar hasta el último momento. Yo lo quiero y me parece que si se mandó una cagada al amigo se le pone el cuerpo hasta el último momento”, añadió.

Además, la actriz de 'ATAV 2' se refirió al contexto en el que habría sucedido este hecho. “También me parece que si se equivocó, hay algo que es el contexto, porque yo hace un tiempo atrás pensaba de una manera y hoy por suerte todos nos deconstruimos y pensamos hoy de otra manera”, expresó.

“Teníamos una televisión, una caja boba que hace cinco años... teníamos un Francella babeándose por la nena (el sketch de “Poné a Francella”), que era la amiguita de la hija, entonces, por suerte, todos nos deconstruimos”, explicó.

Y agregó: “Me parece un poco extraño que la misma caja boba esté apedreando a una persona que se equivocó como nos equivocamos muchos de nosotros en ese momento y tiempo más atrás”.

Finalmente, Andrea Rincón reafirmó el apoyo a su amigo. “Hace unos años la ley era otra. Al margen de eso, yo le creo a mi amigo. Te sigo diciendo: no soy una persona imparcial. Amor incondicional,​ a mí no me cabe otra y no me importa si me condenan. Las personas que están del otro lado son dueñas de pensar lo que quieran, ahora, sigo insistiendo, me parece que el dedo acusador es muy fuerte, yo quiero las pruebas”, sostuvo la vedette. (NA)