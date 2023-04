Tomás Holder es el primer confirmado para el "Bailando 2023"

Tomás Holder, exparticipante de "Gran Hermano" (Telefe), es el primer confirmado para el "Bailando 2023". Así lo anunció Ángel de Brito, en "LAM" (América).

"El primer confirmado para el 'Bailando 2023' es, nada más ni nada menos, que Tomás Holder. Bienvenido al 'Bailando 2023'", reveló el conductor. A su vez, De Brito contó que el joven tuvo que romper su contrato con Telefe tras el final del reality para poder formar parte del programa conducido por Marcelo Tinelli.

Minutos después de confirmarse la noticia, Holder publicó un video en su cuenta de Instagram para hablar de la feliz noticia. “Estoy super emocionado, no caigo todavía, no puedo creer esto. Es una oportunidad gigante que me está dando Marcelo, increíble. Estoy muy emocionado por todo el camino que recorrí, sabiendo que arranqué con TikTok, que al principio había muchas críticas...”, expresó Tomás.

“Tengo la piel de gallina, no puedo hablar. Que un pibe del interior, de 22 años, esté hoy acá, es una locura. Se lo debo mucho a ustedes. Gracias Marcelo y a la gente de 'LAM' que me banca. Espero que disfruten de este 'Bailando' que va a estar muy bueno”, agregó emocionado.

Apenas horas atrás, Tomás Holder sorprendió con una declaración durante un ida y vuelta con sus seguidores de Instagram. Al influencer rosarino le preguntaron con qué famosa le gustaría iniciar una relación y aunque no sorprendió la elección de su respuesta, sí lo hizo con una polémica frase que empleó para revelarlo.

"'La China' y romperle el psiquis", respondió, textual, Tomás. La referencia, claro, apunta hacia Eugenia Suárez, soltera desde que blanqueó su reciente separación de Rusherking. La insólita respuesta de Holder se viralizó en otras redes sociales a partir de una captura de la Instagram Story y muchos la tildaron de “innecesaria” e “irrespetuosa”.

Además, el rosarino aprovechó a seguir respondiendo preguntas de sus fans y en otra respuesta contó sus deseos de formar una familia y tener hijos en el futuro. “En el amor no me guardo nada. Si me enamoré te lo digo, si te amo, lo digo... nunca me guardé nada y nunca lo haré. La vida es una sola y no estoy para dar vueltas”, dijo Holder acerca de cómo se toma el amor.

También fue consultado acerca de sus cualidades físicas y también de su personalidad. Y respondió: “Físico, mi nariz. Me gusta mucho. Mi altura y espalda. Personalidad, creo yo que soy diferente a todos. Te hago cagar de risa, pero al mismo tiempo te puedo dar la mejor charla de tu vida. Sin dudas mi personalidad es algo fuerte en mí”.

Por último, el joven rosarino de 22 años dijo que considera “inaceptable” en una relación la mentira, el engaño, que le oculten cosas y “sobre todo la infidelidad”. Y aclaró que su próxima pareja “no será pública como la otra”, en referencia a su exnovia, Paula Balbi, de quien se separó poco tiempo después de haber quedado eliminado en el reality show que condujo Santiago Del Moro. (Teleshow)