Lógica pura: así comenzaron los playoffs del torneo femenino

Ninguna sorpresa y en su mayoría resultados abultados arrojó el inicio de los playoffs del torneo femenino de básquetbol de primera división.

Así fue el comienzo de los cuartos de final, pactados al mejor de tres juegos y con continuidad prevista para el domingo, invirtiendo las localías.

Estrella, el mejor de la fase regular, superó a Olimpo en el Luis Álvarez por 72 a 34.

Sin Ana Liz Carcas y Guillermina Rial, en el dueño de casa emergieron Agustina Rodríguez (13 puntos, 13 rebotes, 5 asistencias, 8 robos) y Noelia Gil (14 tantos, 9 tableros). Mientras que en el aurinegro sobresalió Ailín Téllez, con 10 unidades y 6 recobres.

Además, El Nacional venció en el Delfo y Pacífico Ciccioli a Puerto Comercial por 74 a 47.

El celeste tuvo a la goleadora de la fecha: Paulina Lazar sumó 29 puntos (9-22 en cancha) para liderar al conjunto de Viviana Albizu. También la rompió Paloma Vecchi, con 14 tantos, 6 rebotes, 7 pases gol y 9 recuperos. En tanto, Josefina Calvento anotó 25 tantos para la visita.

Por su parte, 9 de Julio derrotó a Sportivo Bahiense en el Néstor Damiani, por 61 a 36.

Ileana Corvalán (18 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, 5 recuperos) y Belén Tombesi (14 tantos y 14 tableros) fueron de lo mejor que ofreció el equipo de Julián Turcato; mientras que en el tricolor sobresalió la tarea de Abril Lella (10 unidades).

Por último, Estudiantes le ganó a Pacífico en el Osvaldo Casanova por 61 a 56.

En el albo se destacaron las hermanas Josefina Brossard, con 22 puntos, y Juliana Brossard, quien arrimó 13, 11 rebotes y 5 robos. Por su parte, en el verde hubo una buena tarea de Ainara Ibargoyen (18) y Mariannella Leal (16 y 7 rebotes).

Así fueron las posiciones finales del tramo regular

1) Estrella, 30 puntos (récord de 14-2)

2) El Nacional, 29 (13-3)

3) 9 de Julio, 29 (13-3)

4) Estudiantes, 27 (11-5)

5) Pacífico, 24 (8-8)

6) Sportivo, 22 (6-10)

7) Comercial, 21 (5-11)

8) Olimpo, 18 (2-14)

9) Los Andes, 16 (0-16)

Cómo siguen

Los cuartos de final (1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6 y 4 vs. 5) se disputarán al mejor de tres partidos; en tanto, las semifinales y las finales se jugarán al mejor de cinco.