Por límites desactualizados, bajan ventas con tarjeta en Bahía

Francisco Rinaldi frinaldi@lanueva.com Licenciado en Economía por la UNS y periodista económico con 16 años de trayectoria en La Nueva. A la largo de su recorrido profesional, se ha especializado en el seguimiento de los grandes problemas de la economía argentina y sus posibles implicancias para la bahiense, con una mirada local.

También se desempeña como profesor de los niveles secundario, formación profesional y terciario en Economía Política, Administración y Contabilidad.

Límites "viejos" para financiar compras frente a precios "nuevos" que se imponen al calor de la inflación y suba de tasas son el combo perfecto que explicaría el estancamiento del consumo local a través de tarjetas de crédito, un viejo aliado del comercio que ya no tracciona con la fuerza de antaño, de acuerdo con opiniones de comerciantes de la ciudad y datos oficiales.

Así, el BCRA admite que la financiación a través de tarjetas de crédito en toda la Argentina totalizó 2,25 billones de pesos, cifra que es un 76,4 por ciento más elevada con respecto a marzo de 2022, de manera que, con una inflación estimada del 101% para el mismo período (todavía no se conoce el dato definitivo del tercer mes) las ventas en cantidades utilizando plásticos se desplomaron más del 12% en un año.

“A pesar del incremento de los precios de los bienes que se adquieren con tarjeta de crédito, observamos que los saldos financiados no crecen en el mismo ritmo. Pensamos que varios factores influyen para que se de este fenómeno: una menor oferta de cuotas por parte de las Entidades Financieras debido al alza del costo de los fondos para las mismas, una autolimitación por parte de los consumidores a comprar en cuotas debido a los mayores costos por financiamiento, un parque de tarjetahabientes que tiende a achicarse por el incremento del riesgo crediticio y por último, pero no menos importante, límites de crédito que no crecen con la frecuencia y en el importe necesario para absorber los mayores gastos”, explicó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group, una consultora porteña dedicada a las finanzas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El fuerte aumento anual de las tasas de interés para las financiaciones con tarjetas, que desde marzo del año pasado a la actualidad, pasó del 46,7% de Tasa Nominal Anual (TNA) al 79,44% actual, encarece el pago en cuotas y retrae el ánimo de los consumidores.

Desde la Cámara del Comercio de Bahía Blanca, a través de una consulta a más de diez asociados de rubros muy variados, que van desde la indumentaria a los bienes durables, confirmaron que la baja del consumo con tarjetas es más que una sensación.

Añaden, además, que los consumidores se sienten en la obligación de ajustar el consumo a la baja, ya que los ingresos de que disponen hacen que sostenerlo sea muy complicada.

“La gente compra lo que necesita, antes se daba algún gustito más, ahora no”, fue la opinión de un asociado a la Cámara, dedicado la venta de ropa.

Se acotó que “el límite de la tarjeta quedó muy inferior y ya no alcanza para nada” y que ““esto viene de arrastre, la gente está pagando el mínimo de la tarjeta y por eso no puede comprar nada”, lo que da lugar a “cupos que están explotados, se aprovecha mucho el financiamiento de las aplicaciones”.