Martín Demichelis: "Vamos a ver si podemos sacar otros 27 puntos y si eso nos alcanza"

El entrenador Martín Demichelis manifestó su deseo de que River Plate "sea una máquina", luego de la victoria por 3 a 0 de esta noche sobre un Gimnasia y Esgrima La Plata, con lo que el equipo de Núñez se consolidó en el primer puesto del campeonato de la Liga Profesional al cabo de 11 jornadas.

"Quiero que mi equipo sea una máquina, y para ello manejamos todos los ítems, como por ejemplo hoy que bajamos la altura del césped de 25 a 22 milímetros para que el balón circulara más rápido aun. Fue la primera vez que lo hicimos", comenzó explicando Demichelis en la conferencia de prensa post partido en el Mas Monumental.

"Y particularmente hoy me emocioné por el golazo de Matías Suárez, que es un jugador extremadamente importante para el plantel, y que quiera seguir extendiendo su carrera pese a que el problema de la lesión de rodilla no es de fácil resolución, realmente es conmovedor", remarcó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Demichelis destacó que al cordobés como él lo "daban como ex jugador y tranquilamente podría haber dado por finalizada su extensa carrera. Pero me enorgullece tenerlo en el equipo y acompañar su deseo de seguir superando dolores y compitiendo".

"Pero él debe ir de a poco, jugando primero 30 minutos, después 60 y ver si los médicos le autorizan en su momento los 90", advirtió.

"Hoy era un partido emocionalmente difícil porque por tener tantos suplentes Gimnasia, la gente esperaba que ganáramos 5 a 0 al cabo del primer tiempo, y yo sabía que eso iba a ser complicado. Este fue un encuentro para agradecer al plantel", explicó.

Consultado por la cosecha de puntos que ya tuvo River y si es el principal candidato a quedarse con el título, Micho prefirió la cautela y admitió: “Ni siquiera estamos en la mitad del torneo, tuvimos un gran arranque pero falta muchísimo, el fútbol argentino es muy competitivo, con 27 puntos no alcanza, vamos a ver si podemos sacar otros 27 y ver si nos alcanza”.

Y más allá de lo numérico, el técnico de River apuntó a la búsqueda de un mejor funcionamiento.

“Me encantaría que el equipo sea una máquina. No me comparo con ese máquina histórica de River, sino que me refiero a la idea de ser dominantes y agresivos en el juego. Estamos en ese camino”, afirmó.

Por otra parte, el cordobés de Justiniano Posse también tuvo expresiones laudatorias para con otro comprovinciano como Lucas Beltrán, del que dijo que "es muy valioso por el desgaste que hace permanentemente, ya que todos lo daban como tercer delantero y se ganó su lugar".

"Y después tenemos que agradecerle también a la gente que en un día laborable llenó el Monumental", se apresuró en aclarar.

"Y en cuanto al 'Diablito' Claudio Echeverri, lo seguimos porque tiene el ADN de River, pero todavía no lo pudimos tener con la primera por sus compromisos con el Sub 17. Pero hay que bajar la expectativa para con él, ya que no deja de ser un chico y no debemos confundirlo, porque tiene mucho para crecer", avisó.

"Acá hay una gran armonía dentro del plantel y eso nos hace trabajar con mucha tranquilidad, pero es algo que viene del legado de Leonardo Ponzio, Javier Pinola y tantos otros que pasaron por aquí. Y hay jugadores que ahora están elevando su nivel, como Esequiel Barco que es desequilibrante, o José Paradela, que el domingo va a ser titular en Rosario contra Newell's", concluyó el sucesor de Marcelo Gallardo, de 42 años.