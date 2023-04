Jugó en Olimpo, se radicó en Viedma y dejó la actividad para empezar a dirigir

“Ciertas obligaciones fuera del fútbol me hicieron perder un poco las ganas y por eso decidí dejar de jugar, al menos profesionalmente”, le contó Diego Alberto Galván a La Nueva., adelantando que desde el lunes pasado se sumó al cuerpo técnico del plantel profesional de Sol de Mayo, que participa en la Zona 1 del Federal A junto a los representantes de la Liga del Sur: Liniers, Olimpo, Villa Mitre y Sansinena.

“Nunca me desligué de Sol, pero ahora me convertí en el ayudante de campo de Adam Valdebenito en el primer equipo”, sostuvo el “Cabezón”, de recordado paso por Olimpo en la elite del fútbol argentino.

Fue parte del plantel olimpiense en las temporadas 2003-2004, 2004-2005 (fue el goleador del equipo) y 2010-2011, completando 78 encuentros y logrando 19 conquistas. De ahí su carrera siguió en ascenso por River, Estudiantes de La Plata, Arsenal y Unión de Santa Fe.

Hoy, a los 41 años y afincado defenitivamente en la capital rionegrina, decidió colgar los botines.

“No juego más, y si me agarran ganas, me sumaré al equipo de fútbol Senior, a nivel a amateur, a divertirme, para no extrañar, pero nada más”, sostuvo el delantero que este domingo firmará planilla por su nuevo cargo y estará dentro de la cancha cuando el conjunto viedmense visite a Villa Mitre en El Fortín.

En este torneo, estuvo ausente en el debut contra Olimpo, disputó algunos minutos en el empate frente a Círculo Deportivo como local y, por una lesión en la cadera no pudo estar ante Sansinena y Liniers en los últimos dos encuentros.