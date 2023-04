Qué participantes de Gran Hermano estarán en el Bailando 2023

Tras anunciar que "Showmatch" dejará El Trece después de 17 años, Marcelo Tinelli habló con "LAM" (América) y reveló detalles del programa que comenzará en junio, además de confesar qué exparticipantes de "Gran Hermano" le gustaría que formaran parte del "Bailando 2023".

Luego de que se confirmara que sería gerente artístico del canal, el conductor fue entrevistado por Ángel de Brito, y comentó cuáles son sus planes para esta nueva etapa de su carrera. También adelantó cuál será el formato de la edición 2023.

Entre los adelantos más esperados, el conductor de "LAM" quiso saber qué participantes de "Gran Hermano" podrían llegar a ser figuras del famoso certamen, y Marcelo Tinelli no dudó en mencionar un par de nombres.

"Algunos participantes de 'Gran Hermano' me encantan; Alfa, por ejemplo, que dice que me conoce pero yo no recuerdo", dijo sobre uno de los personajes más polémicos y famosos de la casa.

Tinelli se refirió a las declaraciones de Walter Santiago, quien afirmó haberlo conocido hace muchos años: "Él hablaba de una oficina en Florida 686, que es verdad, yo tenía una oficina ahí, pero no lo recuerdo, quizá él tenía pelo y ahora no tiene, yo antes por ahí era más gordo y él se confundió".

Luego, el conductor continuó hablando sobre el participante del reality y una contradicción que encontró en su relato: "No digo que no trabajó, lo que sí me sorprendió es que hablando con un amigo sobre Alfa, él me dice: 'Se muere por conocerte', pero cómo puede ser si el otro día dijo que ya me conocía".

El nuevo gerente artístico del canal aseguró que hay otros jugadores de "Gran Hermano" que cree que podrían tener una participación exitosa en el Bailando 2023, como por ejemplo, la finalista del reality. "Julieta también me gusta", afirmó.

Julieta Poggio, además de haber sido tercera en el programa y convertirse en la única mujer en llegar a la final, es modelo, actriz y bailarina. Antes de entrar a la casa incluso trabajaba como profesora de danzas y acumulaba miles de "me gusta" por interpretar coreografías virales en sus redes sociales.

Refiriéndose a los posibles cambios que podría haber en esta nueva etapa que comienza en julio, Marcelo Tinelli le adelantó a "LAM": "Me gustaría que 'el Bailando' tenga el jurado tradicional". Y confirmó al propio De Brito como uno de sus integrantes.

El periodista y nuevamente jurado aprovechó para hacerle un especial pedido al conductor. "Como el jurado más leal, el único que no criticó, me gustaría tener poder de veto sobre los demás jurados, bajarles los puntos y molestar a mis compañeros básicamente", le solicitó.

"Todos quieren ser presidentes del jurado", se quejó Marcelo respecto al pedido que le están haciendo los convocados para puntuar a los participantes en el certamen. "Yo sólo quiero el poder de veto", insistió De Brito.

Por otra parte, Tinelli también anticipó que el creador de "Luzu TV", Nico Occhiato, estará involucrado en este proyecto. Occhiato, quien ganó el "Bailando por un Sueño" del año 2019, se ocupará de armar una "cápsula" del certamen con material exclusivo sobre el programa. (Con información de Clarín)