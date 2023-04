Se ponen en marcha los playoffs del torneo superior femenino

Se pondrán en marcha esta noche, a las 21, los playoffs del certamen mayor femenino de básquetbol.

En consecuencia, se disputarán cuatro partidos válidos por los cuartos de final, etapa que fue pactada al mejor de tres encuentros.

En el Luis Álvarez se medirán Estrella (el mejor de la fase regular) y Olimpo (8°), bajo el contralor de Juan Mazzarini y Alexia González.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, El Nacional (2°) y Puerto Comercial (7°) chocarán en el Delfo y Pacífico Ciccioli, siendo jueces Ludmila Munz y Mauro Guallan.

En tanto, 9 de Julio (3°) y Sportivo Bahiense (6°) se enfrentarán en el Néstor Damiani, siendo jueces Camila Robles y Joaquín Irrazábal.

Por último, en el Casanova abrirán juego Estudiantes (4°) y Pacífico (5°) con Yamila Nicoletta y Estefanía Zárate como dupla arbitral.

La actividad seguirá el domingo, con la disputa de los segundos puntos y, eventualmente, el domingo 23 con los terceros partidos que sean necesarios.

Así fueron las posiciones finales

1) Estrella, 30 puntos (récord 14-2)

2) El Nacional, 29 (13-3)

3) 9 de Julio, 29 (13-3)

4) Estudiantes, 27 (11-5)

5) Pacífico, 24 (8-8)

6) Sportivo, 22 (6-10)

7) Comercial, 21 (5-11)

8) Olimpo, 18 (2-14)

9) Los Andes, 16 (0-16)

Cómo siguen

Los cuartos de final (1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6 y 4 vs. 5) se disputarán al mejor de tres partidos; en tanto, las semifinales y las finales se jugarán al mejor de cinco.