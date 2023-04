Franchi, con la frente bien alta: "No hay nada para reprocharse", aseguró

Tomás Arribas tarribas@lanueva.com Periodista Deportivo, recibido en 2013 (estudios en Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social).

No hay reproches ni lamentos. El día después para el medanense Luciano Franchi transcurre con satisfacción plena y la frente bien alta.

Se hizo todo lo que estaba al alcance y más en pos de conseguir el objetivo, que tan cerca y palpable estuvo hasta las instancias finales del Campeonato Estival de Midget 2022/23 recientemente concluido.

Al final del camino, la balanza podía inclinarse hacia cualquier lado. La suerte ya estaba echada, solo las circunstancias determinarían la suerte de uno y otro. Y así fue…

“Contento por lo hecho, creo que fue buenísimo y no hay nada por reprocharnos. Hicimos un campeonato excelente. El único día que me mandé una macana grande fue en la 17ª fecha, cuando me enredé con el cono en la serie, pero después se revirtió la noche y peleamos por la victoria. Esa fue la única noche para lamentar, pero sacando eso se hizo todo bien”, contó Pomelo, dignísimo subcampeón de la categoría.

Plantear férrea y directa batalla parecía difícil en el amanecer del ciclo veraniego. Pero la historia se fue reescribiendo cada viernes, hasta llegar él mismo a ganarse el protagonismo principal del show.

“Sumamos más puntos que él en el Playoff y eso es algo que también nos deja otro sabor, más allá que el título no fue para nosotros. Pero el arrastre de puntos con el que empezó el Playoff marcó la diferencia y ahí estuvo la clave”, apuntó Pomelo.

“Tuvimos muchos mano a mano ganados y esos triunfos son más valiosos tratándose de él, que era el auto a vencer desde el principio. Obviamente que si vemos la regularidad, Lucho terminó más veces adelante. Hasta hubo viernes que estuvimos mejor mecánicamente, aunque también dependía mucho del estado de la pista. A nosotros, en ese sentido, se nos complicó en las últimas dos”, detalló.

—Sobre todo en la última fecha, ¿no?

—Sí. De eso sí me puedo lamentar un poco, de habernos equivocado en la puesta a punto de la serie. Nos tocó una pista bastante desgastada y no supimos ver cómo se iba deteriorando. Después de la serie de Lucho (Vallejos) el suelo se peló mucho y ahí nos complicamos un poco. Pero vuelvo a lo anterior, bajarlo de la punta sabíamos que iba a hacer difícil, pero así y todo se lo pudo correr hasta lo último. Le llegamos punteros del Playoff a la última fecha, habiéndole descontado la ventaja con la que empezó esa definición, lo cual no me parece algo menor.

—Hicieron ambos un campeonato increíble. ¿Crees que elevaron la vara de la categoría?

—Es difícil responder eso, tal vez sí. Solo te puedo decir que se hicieron las cosas muy bien de los dos lados. En nuestro caso se trabajó a darlo todo y muy a consciencia, sabiendo que había que mejorar mucho lo del campeonato anterior para poder pelear arriba. Estuvimos muy cerca y creo que la rotura del auto viejo nos sacó un peso de encima de saber si, haciendo uno nuevo, seguiríamos siendo rápidos. Y demostramos que sí por suerte.

—¿El nuevo auto anduvo mejor que el anterior?

—Siempre contesto que anduvo igual, pero hasta Lucho (Vallejos) me dijo en la previa de la definición que deje de decir eso, porque el nuevo se veía que andaba mucho mejor. Recuerdo que ya en la primera serie que lo pusimos en pista hicimos el mejor tiempo y cerca del récord de temporada. Eso nos dio una tranquilidad bárbara.

“Fue desafortunado”

El duro encontronazo con Javier Rouaix en la primera vuelta de la final decisiva, donde se definía el título del campeonato, indudablemente condicionó el andar de la máquina preparada en Médanos y sus chances de ir por la hazaña.

Por si no lo recuerdan, llegando a la recta opuesta, Franchi se lanzó por dentro mientras simultáneamente Javi cerraba abruptamente su marcha de afuera hacia adentro. El duro aplauso lateral tuvo sus consecuencias mecánicas.

“Me condicionó mucho. El auto quedó muy roto después del golpe, con el diferencial torcido, teniendo que cortar un palier para sacarlo; un amortiguador roto y varios anclajes del chasis fuera de lugar. Si la carrera se paraba seguramente no íbamos a poder largar. Con suerte pudo seguir andando, aunque el ritmo no era el ideal”, recordó.

“Fue una maniobra más, aunque considero que se dio en un momento de carrera desafortunado. Hacía poco que se había largado y viniendo adelante es obvio que todos los autos de atrás están cerca, por no decir pegados. Por ahí pasó mi enojo, creo que no era momento para cerrarse así tan rápido, sabiendo que seguramente vengan cerca los demás atrás”, agregó.

—¿Pudiste hablar con él?

—No y tampoco hay mucho más para decir. Lucho (Vallejos) estaba andando muy rápido y yo venía muy complicado largando desde segunda fila. En dos largadas venía bien, pero las detenciones no me ayudaron y no hubo mucho más.

Borrón y cuenta nueva para Franchi, con la misma fórmula de siempre, tan efectiva en los últimos campeonatos. Dejar atrás el lamento y volver con más fuerza en busca de revancha y ese trofeo que tan cerca estuvo de conquistar por segunda vez.

“Haremos el Invernal completo, como siempre, que para nosotros es fundamental a la hora de trabajar en el auto y prepararnos para el siguiente desafío. Siempre nos resultó muy útil correrlo y esta vez no será la excepción, más allá que no haya arrastre de puntos para el verano. Siempre habrá cosas para mejorar”, aseguró Pomelo.

Antes de cerrar, Pomelo hizo una especial mención a algunos de los grandes artífices para la concreción del certamen veraniego. Nada menos que los propios colegas, aquellos que cargaron en el hombro con la representatividad del parque de máquinas.

“Lo que se hizo esta gestión por el Midget fue algo impresionante. Y especial comentario para los delegados, que realmente pusieron todo lo que había que poner, relegando sus cosas y dedicándole muchas horas a la categoría para que todo se pueda llevar a cabo. Creo que todos debemos estar agradecidos por lo que hicieron”, cerró Lucho.