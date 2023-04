¿El regreso de Omar De Felippe a Independiente?

En Independiente se viven días intensos, cargados de incertidumbre y con decisiones constantes, entre la asunción de un presidente, en medio de la crisis económica, a la elección de un técnico para dirigir el plantel superior.

En tal sentido, Omar De Felippe es una firme posibilidad. Sería el regreso, tras su incursión en 2013, cuando el equipo participaba de la B Nacional.

"Estuve en un momento complicadísimo del club y me gustaría volver. Yo no tengo ninguna duda", dijo De Felippe.

"Sí se dejó que pasara todo lo que le está pasando al club, ahora hay que tratar de hacerse fuerte", señaló.

“Yo renuncié después del ascenso, en la pretemporada, cuando faltaban tres semanas para arrancar el torneo. Me fui porque vi algo que no me gustó y no era mi momento. Estuvieron las elecciones, la gente que ganó tenía derecho a elegir su entrenador y me corrí”, contó De Felippe sobre su salida en 2014, después de haber cumplido el objetivo de regresar a Primera.

¿Será el regreso?