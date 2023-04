Rusherking dejó de seguir a Julieta Poggio en Instagram

Este lunes por la mañana, Julieta Poggio, una de las finalistas de la última edición de "Gran Hermano", había revelado que Rusherking había empezado a seguirla en Instagram, poco después de haber blanqueado su separación de "la China" Suárez. Sin embargo, dio marcha atrás con su decisión.

“¿Saben quién me siguió? Rusher”, reveló la joven en diálogo con Biri Biri, quienes le hicieron notar que esto coincidía con el fin de la relación entre el rapero y la actriz. “Sí, por eso se los cuento”, dijo Julieta con picardía. “No hubo mensajes, pero sí me parece lindo”, agregó.

Tal vez por el estado público que tomó su movimiento en esa red social a partir del comentario de la “hermanita”, Rusherking decidió dar marcha atrás y le quitó el “follow” a Julieta. Ella, en cambio, continúa siguiendo en Instagram al autor de éxitos del momento como “Perfecta” y “Además de mí”.

La semana pasada, se confirmó la ruptura entre "la China" y "Rusher", tras los fuertes rumores sobre una crisis de pareja. “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, publicó Suárez en Instagram.

Por su parte, Rusherking también habló del anuncio de su ex y expresó en sus redes: “Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque se que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí... Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse”.

Así las cosas, él no volvió a referirse al tema públicamente, mientras que ella se permitió leer los comentarios que recibió en su publicación. Y hasta eligió responder a algunos. “No entiendo, te vi con Fer Dente y estabas súper enamorada”, opinó una usuaria haciendo referencia a la entrevista que la actriz dio en Noche al Dente, por América. “Si bien yo no soy tradicional, me acuerdo que la primera vez que dormí con él no me había pasado nunca. Soy medio fóbica, no me gusta dormir enroscada, pero me pasó que me abrazó y yo por dentro decía ‘por favor que no me suelte nunca más’. Yo no quería saber nada con enamorarme, nada de nada. Y él tampoco, me decía que ya se había curado de su relación anterior pero no nos quedó otra opción. No nos íbamos a hacer los boludos”, había contado la actriz tan solo días atrás.

El posteo de "la China" Suárez anunciando su separación de Rusherking.

Lejos de ignorar aquel comentario de su seguidora, la ex Casi Ángeles afirmó sin dudar: “Sigo muy enamorada”. En tanto, otra usuaria se mostró aún más confundida: “Pero si hace una semana se juraban amor eterno, ¿WTF?”. A dicho mensaje, a "la China" le bastaron dos emojis para responder: el de una persona con sus manos abiertas en signo de que tampoco entendía lo que había sucedido, y agregó el de una cara triste. Los gestos de la actriz dejaron entrever que habría sido él quien tomó la decisión de separarse.

Por otro lado, Suárez recibió mensajes de apoyo de sus amigas, como María del Cerro, quien le dejó el emoji de unas manos en forma de plegaria y un corazón rojo. También la reconocida agente de prensa Anita Tomaselli le escribió: “Un abrazo fuerte, te quiero”. Mientras que su booker Carolina Nolte le puso: “Siempre con vos”. En tanto, se destacó el de la representante de Rusherking, Silvia Canal, quien dio su apoyo: “Abrazo fuerte”. (Teleshow)