Cintia Piccolo, entre las "heroínas oceánicas" de un novedoso espacio lúdico

La realización de Olimpíadas de Oceanografía en escuelas secundarias locales durante la semana del Día de los Océanos, a celebrarse el 8 de junio próximo, fue anunciada hoy por la doctora y Profesora Emérita de la UNS, María Cintia Piccolo. durante el programa Gente de Palabra que se emite por La Nueva Play y FM 96.3.

La iniciativa, hoy en etapa de organización, surgió como correlato de una novedosa inquietud de la que la investigadora es parte integrante: un juego de cartas, no de azar sino didáctico, basado en acertijos sobre las investigaciones de científicas de Latinoamérica, líderes en la actividad oceanográfica. Y entre ellas, Piccolo. ¿El objetivo primordial? Preservar los espejos de agua.

Dicho espacio lúdico, denominado “Heroínas Oceánicas”, será presentado justamente mañana, a las 9, en nuestra Casa de la Cultura (Alem 925).

“¿Te imaginas qué esconde el fondo del mar? Acompáñame a descubrirlo”, es una especie de slogan que surge del juego en cuestión.

“Tengo la obligación que este juego llegue a las escuelas secundarias, originar unas especie de Olimpíadas de Oceanografía en los diferentes establecimientos. De hecho y gracias a la difusión, ya se me han acercado para trabajar, máxime teniendo en cuenta que el 8 de junio es el Día de los Océanos. Sin dudas una buena oportunidad sería celebrar las Olimpiadas durante esa semana”, manifestó Piccolo.

Nacida en Puerto Belgrano, Piccolo es licenciada en Ciencias Meteorológicas y doctora en Oceanografía recibida en Virginia, Estados Unidos, donde fue la primera mujer en obtener un PhD (doctorado).

Además de desempeñarse como investigadora superior del Conicet, fue parte del Servicio de Hidrografía Naval, donde forjó las bases de su principal línea de investigación: los procesos de interacción mar-atmósfera.

Entre 2000 y 2011, esta mujer casada con el también oceanógrafo Gerardo Perillo fue directora del Instituto Argentino de Oceanografía.

Su recorrido profesional acredita la dirección de 31 tesis doctorales, la publicación de alrededor de 200 artículos en revistas internacionales, además de la nominación como profesora emérita de la UNS.

Y hoy es una de las “Heroínas Oceánicas”.

“Oceanógrafas chilenas que trabajan en la organización Mar y Ciencia se presentaron a un concurso de su país con una idea innovadora sobre comunicación de la ciencia. Y como me conocían, me propusieron ser parte de este espacio lúdico. Al principio me sorprendió, siendo que lo mío pasa más por lo académico. Lo cierto es que esta idea innovadora terminó ganando el concurso, por lo que consiguieron fondos gubernamentales. En este caso, se comunican situaciones no sólo de oceanografía, lo que no es común más allá de ser algo tan necesario para la preservación del medio ambiente, sino que involucra un tema de género, ya que se desempeñan dieciséis oceanógrafas de Latinoamérica. Hay de Méjico, Brasil, Argentina... En cuanto a lo personal, no sólo fue hacerme preguntas sobre mi especialización, la interacción con la atmósfera y la variabilidad climática. La entrevista fue grabada y participaron dos oceanógrafas, una psicóloga y hasta una artista plástica para verme cómo me movía, cómo contestaba. Se trató de un trabajo minucioso”, sostuvo Piccolo.

Piccolo donará cuatro ejemplares a la UNS --algunos de los cuales estarán disponibles en la biblioteca del Departamento de Geografía y Turismo-- y posteriormente, estudiantes de Oceanografía competirán en el juego.

El juego

La creación lúdica, ideada por la Fundación Mar y Ciencia, se inspira en la historia de 16 científicas de Latinoamérica que han logrado importantes avances en el estudio y protección del océano.

Incluye 64 cartas de Logro (4 por cada científica), 40 cartas de Evento, 64 cartas de Herramienta (26 Equipamientos, 32 Objetos de un solo uso y 6 Habilidades Especiales), además de un folleto con instrucciones, historias de las científicas y un glosario).

Nueva tecnicatura

Piccolo anunció, por otra parte, la inminente apertura de la Tecnicatura de Oceanografía en la UNS.

“Estoy muy segura de que para fin de año ya la podremos abrir. Tenemos el apoyo del director (Daniel Vega) y de las demás autoridades. Es un anhelo de vieja data”, manifestó.