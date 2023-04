Alberto Sileoni, ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, se manifestó esta mañana sobre los cambios en la secundaria bonaerense que fueron aprobados ayer por el Consejo General de Cultura y Educación, modificando tres aspectos fundamentales.

"Cuando nos metemos en la secundaria, con una matriz centenaria, pareciera que cualquier cambio es facilismo. La verdad es que no somos nostálgicos de la escuela de antes, aunque tenía elementos que eran buenos, pero tenemos el desafío de que en esta escuela entren todos", señaló.

En diálogo con Panorama, por LU2, Sileoni dijo que lo aprobado son "ratificaciones de lo que venimos haciendo desde la excepcionalidad de la pandemia de 2020".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Habíamos dejado atrás los trimestres y pasamos a los cuatrimestres porque nos parece que es dar mayor tiempo para planificar la materia. Y habíamos implementado en la pandemia un registro nominal de todos los estudiantes, llamado registro institucional de trayectorias, donde el docente va trabajando conceptualmente con los estudiantes con tres categorías, según esté avanzado, en proceso o discontinuo", detalló.

La primera medida que cambiará en la Provincia será la instancia de exámenes. En esta ocasión, se implementarán instancias de intensificación para acreditar materias en lugar de las tradicionales mesas.

Asimismo, los otros dos aspectos se relacionan al sistema de evaluación y la organización en cuatrimestres, tal como manifestó el ministro. El primero, buscará calificar conceptualmente la trayectoria de los estudiantes como “avanzada” (TEA), “en proceso” (TEP) o “discontinua” (TED), mientras que la segunda propone que el ciclo lectivo se organice a partir de materias anuales divididas en dos cuatrimestres.

"No desaparecen las mesas de exámenes y seguimos pasando de año con dos materias previas como máximo, o sea que eso no tiene ninguna modificación —advirtió—. Lo que sí tiene modificación y consideramos que es un avance es que todas las escuelas tienen que tener, desde hace tiempo, acuerdos institucionales de convivencia".

"Los renovamos incorporando aspectos como la educación sexual integral, poniendo más énfasis en todo ese aspecto de la relación de los chicos en las redes sociales y en otros medios digitales, el bullying, el grooming...", enumeró.

El documento presentado por la dirección indica que los meses de diciembre, febrero y marzo serán una "instancia de evaluación en las que los docentes despliegan una serie de estrategias pedagógicas de evaluación, como orales, escritas, trabajos prácticos, etc., pero de todas formas, las comisiones evaluadoras siguen vigentes para las materias pendientes”.

"Es un poco reiterativo, pero cualquier cambio pareciera que es en contra de la exigencia —continuó Sileoni—. En la escuela bonaerense y en la escuela argentina, la gran mayoría de los chicos llega al secundario y tenemos un problema en el egreso; se van en el transcurso del secundario; sobre todo después de segundo o tercer año".

"Hay que trabajar dando posibilidades, acompañando desde el Estado. No estoy diciendo que el docente tenga que aprobar a quién no sabe, eso es un irrenunciable, no se aprueba al que no sabe. Pero se acompaña, se lleva, se trabaja con ellos", sostuvo.

En otro tramo de la entrevista, el ministro aseguró que "de ninguna manera" el nuevo sistema de evaluación llevará a disminuir el número de repitentes.

"La repitencia inclusive aumentó en la pandemia. Cualquier modificación se advierte como un avance a favor del facilismo. No le regalemos nada, pero démosle oportunidades, porque en la esquina después también nos molestan; hay sectores para los cuales los chicos molestan en la escuela y después también molestan en la esquina", contó.

Por último, sostuvo que "las escuelas más generosas son las que hacen un esfuerzo pensando cómo incluyen a los chicos exigiéndolos y eso es lo que estamos proponiendo".