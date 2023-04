Piden pruebas psicológicas para el árbitro Fernando Espinoza

La comisión directiva de Atlético Tucumán presentó un duro descargo contra el árbitro Fernando Espinoza, quien dirigió en la derrota del sábado 3-1 frente a San Lorenzo.

En el mismo y como hecho inédito, desde la institución tucumana piden documentación que demuestre que el árbitro "se encuentra en condiciones psicológicas de desempeñarse como árbitro de fútbol".

El descargo completo:

"El Club Atlético Tucumán repudia el lamentable accionar del árbitro Fernando Espinoza en ocasión del partido disputado este sábado entre nuestro primer equipo y su par del club San Lorenzo de Almagro.

"El señor Fernando Espinoza no sea designado nuevamente para arbitrar los partidos de Atlético Tucumán y de sus rivales directos en los objetivos deportivos.

"Se presente la documentación pertinente que demuestre que el señor Espinoza se encuentra en condiciones psicológicas de desempeñarse como árbitro de fútbol.

"La lucha que la gran familia del fútbol argentino lleva adelante para erradicar la violencia se ve empañada por la actuación de personajes como Espinoza, y es nuestra obligación advertir que su accionar pone en riesgo el normal desempeño de cualquier evento deportivo".

Previamente, entre otros, Mario Leito, presidente de Atlético, había manifestado su descontento con el árbitro.

"La verdad que estoy triste por haber perdido el partido, pero después un poco caliente por la actitud del árbitro. Es un tipo que está desequilibrado, genera violencia y provoca a los jugadores", disparó el titular del Decano.

"El año pasado cuando jugamos con Boca, me reuní con autoridades de AFA y les pedí que no lo mandaran más. Me habían prometido que no venía más, de hecho no nos dirigió hasta que esta semana nos sorprenden y lo designan para dirigir. Cuando lo designan ya no tenés nada más que hacer", indicó Leito.