“No existe ningún tipo con la capacidad y el tiempo que le dedica Borro al básquet”, dijo Marcelo Pallotti

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

“La derrota deportiva siempre es dolorosa, nos afecta en todo sentido porque antes que nada nos apasiona el Básquet y la Selección Argentina”. Con estas palabras Fabián Borro, presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), inició días atrás un breve mensaje institucional titulado "Parar la pelota", dirigido a todos los sectores de este deporte en el país y después que el seleccionado nacional quedara afuera del próximo mundial.

En ese contexto de autocrítica la CABB organizó reuniones con el sector dirigencial, de los clubes profesionales primero y de las Federaciones al día siguiente. En este segundo caso fue a modo de voto de confianza de las federaciones al Nº1 y para abordar temas no relacionados con la Selección. Encuentro en el que estuvo presente Marcelo Pallotti, presidente de la Asociación Bahiense de Básquetbol.

"Nosotros no fuimos por el tema de CABB y la Selección. En esa reunión de consejo directivo de CABB se suspendió a la Federación de la Provincia de Buenos Aires por irregularidades administrativas. Fuimos llamados los representantes de las regiones CABB de la Provincia, que coincidió con el momento de la Selección", explicó Pallotti.

"Presentamos a la Confederación toda la documentación que previamente se le dio a todas las asociaciones, con los pagos de clubes a la Federación (de Buenos Aires) que no habían sido liquidados a CABB", dijo.

En la foto final de la reunión (foto principal) se puede ver a Pallotti y en el otro extremo al vicepresidente 1º de la CABB, Miguel Ángel Chami, el polémico titular de la Federación bonaerense que está en proceso de ser intervenida.

"Chami y (Martín) Vercelli son quienes están llevando adelante la nefasta Federación, fraudulenta… Porque ni siquiera está funcionando en La Plata como corresponde sino que trasladaron cuentas, fondos y demás a Junín, cuando no lo pueden hacer. Tienen que plantearlo a las asociaciones y votarlo por mayoría, nada de lo que es hizo en los últimos tres años por supuesto”, afirmó el titular de la ABB.

"Aparte, cobraron inscripciones con sobreprecios, que la CABB los prohíbe y ni siquiera los clubes están declarados. Ahora tenemos un problema porque uno de los U13 que más se destacan en Junín no está en el GES y no lo podríamos llevar a la Selección”, agregó.

La disputa por la presidencia de la Federación de Provincia, a la que Pallotti se postuló tiempo atrás, dividió a las asociaciones en oficialistas y opositoras, estas últimas con la ABB como referencia.

"Hoy las asociaciones estamos todas juntas. Cambiaron los presidentes de la mayoría salvo Chivilcoy y Bahía. Estamos todos juntos, trabajando. Mientras se resuelve la intervención, estamos trabajando como federación, funcionando y armando seleccionados con las demás regiones como Mar del Plata, La Plata y Chivilcoy. Hoy ya tiene Pergamino la región que antes compartía con Rosario. Así que ya tenemos cinco regiones con las cuales manejamos deportivamente la provincia de Buenos Aires, bajo el registro de CABB. Dentro de cada una de esas regiones podés meter en un seleccionado a jugadores de las distintas asociaciones que la integran. Por ejemplo Bahía absorbe jugadores de Bahía, Olavarría, Tres Arroyos y Punta Alta. Todas ellas se registran bajo el número de GES de Bahía Blanca", dijo Pallotti.

Borro también se reunió con los clubes de la Liga Nacional.

El GES es el sistema de gestión y registro de pases vigente en el país. Allí están inscriptos todos los jugadores que practican este deporte oficialmente.

"Es un sistema bárbaro porque simplificó un montón de cosas a nivel asociativo y de clubes. Pone a los jugadores en manos de los clubes. En esta última reunión nos quedamos debatiendo el tema de los porcentuales de los pases. Desde Bahía pedimos enfáticamente que el porcentaje quede en un 50 por ciento para los clubes. Hoy hay un reparto de porcentajes: 30 se queda la CABB, 50 la Federación… Ellos (CABB) dicen que la Federación tiene que arreglar los pases con las asociaciones. Yo les dije que es al revés: que la Federación tiene que arreglar con CABB y los clubes con su asociación. Entonces si el pase es 50 por ciento para CABB y 50 por ciento para los clubes, de esa manera el club arregla con su asociación, si efectivamente la misma trabaja para valorizar esos pases. Y el porcentaje que le baje a la Federación será problema de CABB y Federación.

-¿Se hará?

-Por lo menos me escucharon. Hay que esperar que se haga y que se vote. Lo importante es que en esta oportunidad pudimos tocar temas y debatir. Hasta ahora era algo más personalizado y debíamos llamar a Borro, transmitirle las inquietudes y que él definiera.

-¿Hacia dónde van?

-Para mejorar -al básquetbol del país- siempre hay cosas. Muchas para debatir. El tema es que se cumpla esa instancia y se pongan los temas sobre la mesa. Hasta ahora nos escucharon cuando tuvimos algún problema, pero no estamos representados a nivel provincial. Chami destruyó todo… Nos sacó poder político dentro de la CABB porque es nefasto. Esa es la realidad. No tiene manejo político y de básquet no sabe nada…

-En principio Chami estuvo codo a codo con Borro al ocupar el cargo de vicepresidente. ¿Hoy cambió el juego del poder?

-No tienen comparación. La contracción al trabajo que tiene Borro no la conoce Chami. Borro te gustará o no, pero la contracción al trabajo que tiene es increíble. El tipo está 24/7 laburando para el básquet.

Miguel Chami (izquierda) y Fabián Borro.

-Sin embargo, en las redes sociales existe un “día a día” en el que dicen todo lo contrario y hasta lo responsabilizan de que Argentina no haya clasificado al Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia.

-¿A vos te parece…? Para mí fue un resultado deportivo del que se hicieron cargo quienes tenían que hacerse cargo. Creo que los que le pegan en las redes son quienes están involucrados con él desde lo laboral en la CABB, por lo que vi. Tiene mucho poder dentro del básquet. Yo no creo en las peleas, creo en las uniones, en compartir y trabajar juntos. Hay cosas que son muy buenas y habría que valorizarlas, también otras a mejorar. Fabián Borro es un tipo que trabaja. Laboralmente no existe ningún dirigente en el básquet argentino con su capacidad de trabajo y los tiempos que le dedica. Después, uno podrá tener matices por ejemplo respecto del sistema GES que trajeron desde España. Tal vez no se comunicó bien en su momento su funcionamiento, o explicar cómo se llega a, a dónde vamos... Pero se hizo así y hubo y hay que saber adaptarse.

Villa Mitre potenciado

-Días atrás generó polémica que Villa Mitre comenzara a poner a los jugadores del plantel de Liga Argentina en el equipo de Primera, dado el presente del Tricolor en las posiciones del torneo local.

-Hoy el GES es un libro donde todos los jugadores del club están incorporados. Y se pueden ir cuando quieran. Pero mientras estén incorporados al GES antes del 28 de febrero, cuando reanudamos el torneo, todos los jugadores anotados antes de esa fecha son del club y pueden participar normalmente dentro del torneo local. Vos antes al volver de una competencia profesional tenías que hacer el pase para volver a jugar en el torneo local. Ahora no. Es todo un sistema de pases universal. Ya no existe más lista de buena fe porque es un jugador que pertenece al club. Lo que nosotros hicimos acá, como reglamento interno, fue poner una fecha límite de incorporación: todo jugador que adquiera un club posterior a la fecha del 28 de febrero no puede jugar el torneo local en mayores. En menores es otra cosa. Además, cada 120 días se pueden ir a cualquier otro club. No está mal lo que hizo Villa Mitre, se habló antes del torneo.