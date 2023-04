El cruce de Los Pumas 7s para esta noche en la búsqueda del Oro

Los Pumas 7s venció hoy a Samoa y cayó ante Fiji, en ambos casos por 26 a 19, debiendo jugar este sábado a la noche ante Nueva Zelanda por los cuartos de final del Seven de Hong Kong.

Corresponde a la octava fecha del circuito mundial de la especialidad que organiza la World Rugby (WR).

El equipo capitaneado por el bahiense Santiago Álvarez Fourcade le había ganado ayer a Canadá por 17 a 7.

Argentina volverá a presentarse esta noche a las 23:02 ante Nueva Zelanda, el líder del circuito.

El rugbier bahiense aportó un try en la victoria ante Samoa, partido en el que además hubo tries de Marcos Moneta (2), un try y una conversión de Luciano González y una conversión de Gastón Revol.

Luego en la caída ante Fiji apoyaron tries Rodrigo Isgró, Germán Schulz y Matías Osadczuck, con una conversión de Luciano González y otra de Santiago Vera Feld.

En otros resultados del Grupo, Fiji, que jugará en cuartos ante Sudáfrica, le ganó a Samoa 12 a 7 y Canadá 40 a 7, mientras que Samoa superó a Canadá por 29 a 5.

El Circuito Mundial es liderado por Nueva Zelanda con 120 puntos, seguido por Argentina, que ganó los seven de Hamilton y Vancouver, con 108; Francia con 95 y Fiji y Australia con 94.

Los primeros cuatro de la tabla se clasificarán directamente para los Juegos Olímpicos de París 2024, sumándose al local Francia.