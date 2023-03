Quiénes cantarán en la entrega de los Premios Oscar

Este domingo 12 de marzo se entregarán los Premios Oscar que otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y se esperan presentaciones de los artistas que están nominados a Mejor Canción Original.

Las presentaciones ya confirmadas para la 95ª entrega de los galardones son las de Rihanna con Lift Me Up, de Black Panther: Wakanda Forever; Sofia Carson y Diane Warren con Applause, de Tell It Like a Woman; Stephanie Hsu, David Byrne y Son Lux con This is a Life, de Everything Everywhere All at Once; y Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava con Naatu Naatu, de la película RRR.

En esa categoría también se encuentra Hold My Hand, el tema que Lady Gaga interpretó para la película Top Gun: Maverick. Pero la artista no participará de la ceremonia, según informó el productor ejecutivo de los Oscar, Glenn Weiss, porque está en pleno rodaje del largometraje Joker 2, junto a Joaquin Phoenix.

“¡Muchas gracias a la Academia por nominar mi canción Hold My Hand para un Oscar este año! Escribir esta canción para la película Top Gun: Maverick fue una experiencia profunda y poderosa que nunca olvidaré. Muy agradecida por la magia de la música y el cine”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram en enero, al enterarse de esta nominación, la cuarta en su carrera.

En 2016 perdió en la categoría de Mejor Canción Original por Till It Happens To You del documental The Hunting Ground, mientras que en 2019 logró una nominación a Mejor Actriz por su desempeño en A Star Is Born y se llevó la estatuilla por Shallow, como Mejor Canción Original. En esa oportunidad, cantó junto a su co-protagonista, Bradley Cooper, con quien demostró una química que levantó sospechas sobre un posible romance entre ellos.

Quien también formará parte de la entrega será Lenny Kravitz para el momento “In memoriam” cuando rinden homenaje a los miembros de la industria cinematográfica que murieron.

Por su parte, Rihanna volverá a los escenarios tras su sorprendente presentación en el Super Bowl, donde anunció que está embarazada de su segundo hijo. (NA y La Nueva.)