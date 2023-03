¿Vas a estar en Monte el finde? Podés ver a Las Leoncitas y ser parte de un hecho histórico

Monte Hermoso inaugurará su cancha de hockey a base de agua en el Complejo Municipal, con una serie de actividades programadas para este sábado y domingo.

El atractivo principal será la presencia del seleccionado argentino juvenil femenino, que se instalará en la ciudad balnearia durante una semana, a modo de preparación para los Juegos Panamericanos de Barbados.

En cuanto a lo diagramado para el fin de semana, se informó que el acto de inauguración se realizará el sábado desde las 19.

Dicho evento marcará un hito para la disciplina en el marco de la ABH y también para la región, ya que se trata de la primera y única cancha de este tipo en nuestra zona.

Luego, a partir de las 20, se medirán Las Leoncitas ante el preseleccionado mayor de la Asociación Bahiense, que se encuentra en etapa de construcción de cara al Campeonato Argentino.

Este duelo volverá a repetirse el domingo, a partir de las 18, a modo de cierre.

Además, también tendrán actividad el preseleccionado de Caballeros de la ABH, el preseleccionado Sub 16 de Damas, el Sub 19, la selección de Caballeros del Sudoeste y los equipos de Atlético Monte Hermoso, Tiro Federal y Náutico.

El ingreso al predio será con entrada libre y gratuita en ambos días.

A puro hockey

Estas son todas las actividades programadas para el fin de semana.

*Sábado



-De 10 a 12: entrenamiento de Las Leoncitas

-De 13 a 15: entrenamiento preseleccionado Sub 16 ABH

-16.00: preselección Sub 19 ABH vs. Atlético Monte Hermoso

-19.00: acto de inauguración

-20.00: preseleccionado Mayor ABH vs. Las Leoncitas

*Domingo



-09.00: entrenamiento preseleccionado Mayor ABH

-10.00: entrenamiento de Las Leoncitas

-12.30.: preselección Sub 19 ABH vs. Tiro Federal

-14.30: preselección de Caballeros ABH vs. Sudoeste

-18.00: preseleccionado Mayor ABH vs. Las Leoncitas