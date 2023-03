Juan Pipkin: "Amo la competición y las ganas nunca se van", afirmó

Tomás Arribas tarribas@lanueva.com Periodista Deportivo, recibido en 2013 (estudios en Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social).

Otra vuelta al gran amor. ¿Qué hace suponer que esta vez sí funcionará? Pues habrá que confiar en el talento y los pergaminos.

El bahiense Juan Pipkin acomodó las piezas del rompecabezas y decidió retornar a su amado Turismo Nacional, categoría que hasta no hace mucho lo veía brillar en la primera plana.

Radicado en Miami, Estados Unidos, donde tiene a cargo de una fábrica de cerveza artesanal, el piloto de nuestra ciudad parece ahora sí disponer de la energía necesaria para poder dar el máximo y pelear por cosas importantes.

“Estoy seguro que el auto va a andar. Será cuestión de asentar todo mañana, acomodarme lo más rápido posible y tratar de que no se caiga nada. No voy a dar muchas vueltas, solo las necesarias para comprobar que todo funcione bien”, le contó Juan a La Nueva.

Su vuelta a la Clase 3 será “entre familia”. Sí, como lo hizo desde aquella primera vez en 2011, Juan competirá bajo las huestes del Arana Ingeniería Sport, aunque, a diferencia de su fugaz vuelta en 2022, esta vez a bordo de un Toyota Corolla.

--¿Qué te hace pensar que puede ser distinta a tu vuelta del año pasado?

--Lo hace distinto que arranco más temprano, estoy un poco más tranquilo con mis responsabilidades personales y que la fábrica está mucho más acomodada. Pero todo dependerá de los resultados. Si veo que después de Bahía (aún no se confirmó la fecha, pero está la posibilidad para la tercera fecha) no estoy peleando medianamente adelante me amargo y no crea que quiera seguir.

Así luce el Corolla que acelerará Pipkin desde hoy en Río Gallegos.

“Me daré un plazo de tres o cuatro carreras para tratar de acomodarme y ver dónde estoy parado. Pero tengo fe que vamos a poder andar bien, de igual a igual”, confió el bahiense, subcampeón de la divisional mayor en 2013.

--Debería ser más sencilla que la vuelta del año pasado, ¿no? Digo, no tuviste tanta inactividad como entonces…

--A ver, son carreras de autos. El año pasado, con el Vento, no nos fue bien; era algo totalmente diferente a lo que venía manejando y el auto no estaba bien a punto. Y después me subí al Cruze de Arana, algo muy distinto al anterior que manejaba, y no logré sentirme cómodo al 100%. Así y todo no estuve tan mal. Pero el real parámetro lo tendré ahora con el Corolla, que ya lo manejé en Bahía 2020 y que demostró ser rápido, como también lo mostraron Alfonso (Domenech) y Johnnito (De Benedictis). Estoy convencido que, si el motor está a la altura, y todos los elementos acompañan, podremos aspirar a estar entre los diez. Ese es nuestro objetivo con Pablo (Arana)”, reconoció Pipkin.

“Yo estaré fuera de ritmo, pero puedo darme cuenta rápido si un auto funciona o no. Y creo que Pablo está haciendo muy buen trabajo. Con Antonino (García), el equipo estuvo adelante en la pasada carrera y eso demuestra que el potencial está. Ojalá nos podamos meter adelante y entremezclarme entre los diez”, agregó.

La distancia parece no ser un obstáculo. La pasión, nos cuenta el piloto de 33 años, lo puede todo y justifica los cuantiosos malabares y sacrificios que, como consecuencia de su exigente rutina de vida, debe realizar para mantener viva la llama de la competición.

“Las ganas siempre están, soy un apasionado. Imaginate que me vengo de otro país, me postergaron el vuelo, tuve que hacer mil conexiones para llegar y estoy sin valijas, porque quedaron varadas. Otro, en mi lugar, ya habría pegado la vuelta. Así que eso habla a las claras de lo que amo la competición y las ganas de volver a correr que tengo”, exclamó.

“Lo llevo en la sangre y es algo muy difícil de dejar. Ahora podemos hacerlo, los sponsors, muchos de los cuales son amigos, nos dieron una mano y estuvieron al pie del cañón para poder hacer posible esta vuelta. Y eso es lo lindo, volvés después de un tiempo y las amistades siguen estando”, cerró Juan, ganador de ocho finales en la Clase 3.

Pipkin será de la partida este fin de semana en Río Gallegos, sede de la segunda fecha del campeonato 2023 del Turismo Nacional; circuito que no trae muy buenos recuerdos al bahiense, ya que, en la edición 2013, perdió una carrera ganada por un pinchazo y, en consecuencia, valiosos puntos que le hicieron perder el título al final de año.

Su primer contacto con el Toyota Corolla Nº112 se producirá hoy, en la jornada de pruebas comunitarias; fundamentales para asentar la máquina (no está en pista desde la última cita del pasado campeonato) y aceitar muñecas, pensando en el comienzo de la actividad el sábado.